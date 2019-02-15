Сбербанк представил новое решение для корпоративных клиентов «Виртуальный ЦОД»

Облачная платформа Sbercloud представила «Виртуальный ЦОД» — инфраструктурное решение, состоящее из ключевых продуктов для крупного и среднего бизнеса, а также государственных органов и учреждений. Это решение, по мнению разработчика, позволит не только сократить финансовые затраты на собственную инфраструктуру, но и значительно ускорит реализацию ИТ-проектов.

«Виртуальный ЦОД» – это комплекс виртуальных инфраструктурных продуктов, включающих вычислительные ресурсы, системы хранения данных, виртуальные сети, инструменты резервного копирования и другое. Комплекс организационно-технических мер защиты позволяет обеспечить клиентам высокий уровень безопасности и защиту от актуальных киберугроз по стандартам Сбербанка.

Надежность и доступность облачных сервисов Sbercloud обеспечивается за счет архитектуры, георезервирования, двойной репликации данных, проактивного мониторинга и использования центров обработки данных (ЦОД) Сбербанка, включая новейший ЦОД «Сколково».

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент, СТО «Сбербанк груп», руководитель блока «Технологии», отметил: «В Сбербанке накоплена огромная экспертиза по построению облачной ИТ-инфраструктуры. Результатом наших разработок стала технология, полностью удовлетворяющая наши потребности и соответствующая всем требованиям кибербезопасности. Уверен, что хорошо зарекомендовавшее себя решение нашей облачной платформы Sbercloud будет востребовано среди бизнес-клиентов Сбербанка, а также федеральных и региональных властей, для которых важен не только продукт и его стоимость, но и оперативность предоставления сервиса».

В 2018 г. Сбербанк принял решение о стратегическом развитии в сфере оказания облачных сервисов. В марте 2018 г. Сбербанк приобрел у группы компаний «Айтеко» 60% долю в облачном провайдере — компании «СБКлауд». В конце 2018 г. Сбербанк сконцентрировался на развитии типовых решений, основанных на технологиях группы Сбербанк, и, оставаясь в компании «СБКлауд» инвестором, сократил свою долю в проекте до 21%. В рамках сделки Сбербанк сохранил за собой все права на бренд и торговые знаки Sbercloud, «Сберклауд».