CSI представила терминал сбора данных под собственным брендом

CSI (Crystal Service Integration) выпустила собственный терминал сбора данных. Он предназначен для работы на небольших складах, а также торговли в прикассовой зоне, операций в торговом зале, курьерской доставки. Устройство компактное, оснащено большим, 4-дюймовым, экраном. Особый фокус — на качестве сканирования: терминал сбора данных CSI считывает даже поврежденные или загрязненные 2D-штрихкоды.

На основе собственной методики специалисты CSI протестировали 12 наиболее популярных на рынке устройств и по результатам выбрали для своего терминала лучший сканирующий модуль Honeywell N6603. Благодаря ему устройство сканирует до 120 штрихкодов в минуту с дистанции до 40 см.

Ноу-хау CSI — оригинальная клавиатура: кнопки расположены так, чтобы терминалом удобно было пользоваться одной рукой несколько часов. Устройство миниатюрное: его размер — 15,5 x 7,2 x 2,4 см, диагональ экрана — 4 дюйма. Благодаря использованию магналия — прочного и лёгкого металлического сплава — терминал весит меньше 300 граммов и устойчив к повреждениям. Класс защиты от пыли и влаги — IP65. Экран из химически закалённого стекла нового поколения Asahi Glass не боится ударов и царапин.

Программная часть построена на базе стабильной операционной системы Android 5.1, которая открывает широкий выбор готовых бизнес-приложений. Писать собственные для неё — проще и дешевле, чем для платных ОС. Специалисты CSI очистили систему от лишних предустановленных программ, чтобы снять нагрузку на оперативную память — объёма 1 ГБ достаточно для полноценной работы с необходимыми приложениями.

Устройство интегрировано с востребованными решениями для автоматизации товароучёта, среди которых «Mobile SMARTS: Магазин 15» от «Клеверенс» и Airy от «АйТи Премьер».

«При разработке собственного терминала сбора данных мы выделили востребованную функциональность для оптимального баланса цены — на уровне демократичных аналогов — и качества, не уступающего ведущим брендам. Устройство продумано до мелочей: помимо лучшего скан-модуля, в нём установлен высокопроизводительный 4-ядерный процессор и ёмкий аккумулятор — для активного использования терминала в течение всего дня», — отметил технический директор CSI Георгий Смирнов.

Терминал рассчитан на срок службы от 3 до 5 лет, CSI предоставляет 2-летнюю гарантию.