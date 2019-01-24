«Инфосистемы Джет» обеспечила ИТ-платформу для WorldSkills Russia

«Инфосистемы Джет» предоставила Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» облачный портал собственной разработки для проведения тестирования школьников на цифровую грамотность в рамках чемпионата DigitalSkills. В ходе отборочного этапа портал обеспечил тестирование около 120 тысяч школьников из 6 пилотных регионов страны. Тесты включали задания из области цифровой безопасности, технической цифровой грамотности и цифрового потребления.

Отраслевой Чемпионат по стандартам Worldskills в сфере информационных технологий DigitalSkills проводится Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» во исполнение п.4А перечня поручений Президента ПР-2582 от 29 декабря 2016 года и направлен на реализацию мер по направлению «Кадры и образование» дорожной карты программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Компания «Инфосистемы Джет» предоставила портал для проведения отборочного этапа в юниорской категории чемпионата DigitalSkills на базе своего виртуального ЦОД. Программная платформа разработана интегратором на базе решений Open Source, что позволяет использовать ее в том числе в рамках цифровых инициатив госсектора. Реализованное решение поддерживает ролевую модель, что дает возможность разграничить функционал для пользователей разных категорий (учащихся, представителей образовательных учреждений, органов исполнительной власти, спонсоров и др.). Платформа использует инструменты обработки визуальной и текстовой информации, позволяет осуществлять проверку собранных ответов и в зависимости от результатов давать персональные рекомендации по развитию тех или иных навыков.

Портал реализован в отказоустойчивой конфигурации и полностью соответствует требованиям по обеспечению информационной безопасности. Высокая производительность решения позволяет обеспечить одновременную работу до 1 млн пользователей.

«Разработанное нами портальное решение представляет собой удобную современную рекомендательную систему, что может стать дополнительным стимулом для молодежи в развитии профессиональных навыков, — сказал Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО «Инфосистемы Джет». — Причем это решение с одинаковым успехом может быть использовано в проектах как госсектора, так и коммерческих организаций, потому что задачи по накоплению и представлению данных для последующей аналитики у всех примерно одинаковы».