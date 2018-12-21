В России начала работу беспилотная снегоуборочная техника

Первые автоматизированные снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев. В будущем автоматизированная снегоуборочная техника также может появиться в «пилотных» городах по эксплуатации беспилотных автомобилей – в Москве и ряде городов республики Татарстан. Благодаря работе автоматизированной техники, скорость уборки снега вырастет на 35% за счёт увеличения рабочего времени тракторов.

Снегоуборочная техника и ЖКХ техника станут пионерами в использовании беспилотных технологий наряду с беспилотным такси и складской техникой. Такие машины смогут начать работу благодаря разработкам в сфере агрохозяйства с использованием автоматизированных тракторов. При этом параллельно ведутся разработки схожей технологии в Республике Дагестан в рамках конкурса «Умник-АВТОНЕТ».

В целях безопасности на этапе тестирования автоматизированная снегоуборочная техника будет работать ночью и только при небольших снегопадах. При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что «рядом работает беспилотная техника». Последнее условно, так как каждая снегоуборочная единица контролируется удаленным диспетчером. Техника, которая выйдет в большие города, будет также оснащена светоотражающими элементами.

«На любую технику возможно установить специальные устройства, которые позволяют транспортным средствам двигаться автономно. На данном этапе автоматизированная техника работает с легким снегопадом, уборка сугробов - вопрос времени. По экспертным оценкам, усовершенствованный алгоритм позволит на 35% увеличить скорость уборки снега в российских городах», - сказал Ярослав Федосеев.



Ярослав Федосеев заметил, что к 2020 году будет представлен законопроект, который позволит облегчить выезд автоматизированной снегоуборочной и другой коммунальной техники на дороги общего пользования. Такие меры предусмотрены в рамках «дорожной карты» НТИ «Автонет» по совершенствованию нормативно-правовой базы.