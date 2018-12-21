«Лаборатория Касперского» выяснила привычки и страхи россиян в отношении цифровых платежей

«Лаборатория Касперского» провела опрос интернет-пользователей с целью узнать их тревоги и привычки при совершении покупок онлайн. Как показало это исследование, в России большинство пользователей (79%) знают о том, что в сети их могут подстерегать те или иные киберугрозы финансового характера. При этом каждый четвёртый лично сталкивался с теми или иными инцидентами, в результате которых терял деньги или подвергал риску конфиденциальность своих финансовых данных.

Опрос проведён в октябре-ноябре 2018 года в 22 странах мира компанией B2B International (полевой этап проведен компанией Toluna) по заказу «Лаборатории Касперского». В России приняло участие 924 респондента.

Страх стать жертвой финансового мошенничества или вредоносной программы вынуждает 60% российских пользователей избегать покупок в тех интернет-магазинах, в которых когда-либо случались инциденты, затрагивающие данные клиентов. В свою очередь, 47% респондентов отметили, что они с большей охотой совершали бы интернет-платежи, если бы имели надёжную защиту для финансовых трансакций.

Более половины респондентов (59%) признались, что, например, в случае утери или кражи устройства они сильнее всего переживали бы именно за финансовые данные, а не за личные или рабочие файлы, фотографии и пароли от нефинансовых аккаунтов. Тем не менее, это не мешает 15% пользователей хранить на своих девайсах различную банковскую информацию, в том числе номер и PIN-код кредитной карты или пароль от системы онлайн-банкинга.

Что же касается методов оплаты, большинство (88%) россиян, как и ожидалось, предпочитают платить банковской картой – дебетовой или кредитной. Существенная доля (76%) пользуется платёжными системами и онлайн-кошельками. А 38% выбирают бесконтактные методы оплаты, например, PayPass или ApplePay. Наконец, 13% оплачивают покупки с помощью криптовалют.

«Деньги – основной мотив большинства киберпреступлений, и неудивительно, что, оставляя на каком-либо сайте данные своей банковской карты, люди чувствуют себя некомфортно и испытывают тревогу. Например, почти половина пользователей в России не может с лёгкостью совершать онлайн-платежи, поскольку не чувствует, что их деньги надёжно защищены», – отметил руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии Олег Гудилин.