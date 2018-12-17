Xelent запустил услугу по аренде оборудования на площадке заказчика

Дата-центр Xelent начал оказывать новую услугу по аренде оборудования и выделенных серверов на площадке заказчика. Размещение оборудования на собственных площадках позволит компаниям решать различные ИТ-задачи, избавляя от необходимости осуществления капитальных затрат. Услуга доступна во всех регионах России.

Заказчики получили возможность арендовать оборудование и размещать его на своих площадках, что является альтернативой как покупке аппаратного обеспечения, так и переезду ИТ-инфраструктуры в публичное облако. Аренда позволит бизнесу реализовать широкий спектр задач с использованием современных серверов и СХД.

В частности, заказчики Xelent получили возможность построить на арендованном оборудовании собственное частное облако без доступа к нему третьих лиц и выполнить отраслевые стандарты по безопасности, что особенно актуально для медицинских организаций и других компаний, хранящих персональные данные. Услуга также будет востребована организациями, осуществляющими работы по геологоразведке и добыче полезных ископаемых: они смогут развернуть ИТ-инфраструктуру на арендованном оборудовании в непосредственной близости от места работ.

В рамках нового сервиса Xelent предлагает сопровождение заказчика на всех этапах: от аудита и проектирования инфраструктуры до администрирования. После обращения клиента специалисты Xelent проводят аудит инфраструктуры, подбирают оптимальное решение и создают тестовую среду. Инженеры выезжают к заказчику, оценивают площадку для размещения аппаратного обеспечения, дают рекомендации, инсталлируют и запускают оборудование в эксплуатацию. После доставки оборудования весь процесс может занимать лишь несколько часов.

Xelent уже провел пилотные установки арендованного оборудования в нескольких компаниях. В частности, аппаратное обеспечение для одного из заказчиков установили на трех площадках. Две из них разделяют 300 км, а третья удалена от первой на 700 км. Оборудование связано между собой IP-каналами связи, VPN и L2-каналами. К серверам по протоколу Fibre Channel подключена система хранения данных.