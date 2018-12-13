ВТБ внедрил крупнейшую в России «Бизнес-Википедию»

Банк ВТБ завершил внедрение системы управления знаниями «Бизнес-Википедия» для всех розничных отделений и контакт-центров банка. На базе новой платформы были объединены и синхронизированы данные по всем банковским продуктам, отделениям и услугам. Теперь сотруднику банка требуется менее 3 секунд, чтобы найти необходимую информацию.

Систему начали использовать 2000 операторов кол-центра и 30 000 сотрудников розничного бизнеса. Внедрение было проведено компанией DIS Group, которая представляет компанию KMS Lighthouse в России. Проект стал крупнейшим в мире внедрением системы управления знаниями KMS Lighthouse.

Кроме того, «Бизнес-Википедия» была интегрирована с внешними системами для дополнительного функционала. Так, интеграция с сервисом «Яндекс.Карты» позволяет авторизированным сотрудникам банка видеть местоположение любого отделения. Интеграция с системой управления очередью позволяет видеть текущую загруженность отделений. С Mail Exchange Server и SMS-шлюзом – делать рассылку сообщений.

Планируется, что следующим этапом проекта станет расширение использования KMS Lighthouse на другие департаменты банка. В перспективе «Бизнес-Википедия» должна стать целевой информационной системой для всех подразделений ВТБ, отвечающих за работу с клиентами. Еще одно потенциальное направление использования системы – предоставление информации в онлайн-каналы, например, на сайт или чат-боту.

«Система управления знаниями «Бизнес-Википедия» стала неотъемлемой частью работы всех сотрудников контактного центра. Уже сейчас мы видим, что это очень эффективный инструмент, который помогает сотрудникам быстрее и качественнее обслуживать клиентов. По нашим оценкам, система полностью окупит себя уже через 14 месяцев», – отметила руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.