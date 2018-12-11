«Росэлектроника» разработала комплекс обработки геопространственной информации для военных

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал комплекс обработки геопространственной информации для военных, обеспечивающий все этапы ее жизненного цикла: создание, хранение, обновление, применение в различных автоматизированных системах управления. На сегодняшний день изделие проходит сертификацию на обработку геопространственной информации с грифом «секретно».

В комплексе, разработанном АО «ЦНИИ ЭИСУ» (входит в «Росэлектронику»), применяются передовые решения в области создания и обновления цифровых данных о местности, в том числе по данным дистанционного зондирования Земли – данным со спутников, авиации и беспилотных летательных аппаратов. Он поддерживает обработку различных форматов данных, используемых в Вооруженных Силах России, государственных ведомствах, агентствах, крупных госкорпорациях России. Новую разработку отличают модульность, построение на отечественной защищенной операционной системе, а также наличие клиент-серверных решений.

«Разработанный комплекс – это унифицированное отечественное решение для обработки геопространственной информации, изначально созданное в интересах Министерства обороны России, но имеющее большой потенциал на гражданских рынках. В частности, без достоверных и подробных пространственных данных невозможно качественно реализовывать такие системы, как «Умный город», «Безопасный город», региональные информационно-аналитические системы (ситуационные центры губернаторов) и др.», – отметили представители «Росэлектроники».