Acronis объявила результаты киберзащиты гоночной команды Williams

Acronis объявила о том, что в 2018 году она заключила технологическое сотрудничество с рядом автоспортивных и футбольных команд, в результате чего теперь почти полпетабайта спортивных данных защищено от потери и от атак программ-вымогателей.

В рамках партнерства Acronis реализовала систему киберзащиты для гоночной команды Williams во время всего сезона гонок «Формулы-1» в 2018 г. Сегодня швейцарско-сингапурская компания защищает сотни серверов, рабочих станций и учетных записей Microsoft Office 365. Эффективность резервного копирования и гибкость управления данными значительно повысилась благодаря технологиям Acronis. Процессы резервного копирования, на которые раньше у «Williams» уходило по нескольку часов или даже дней, теперь осуществляются в течение нескольких минут.

«Большое преимущество использования решений Acronis — это защита информации, нашей интеллектуальной собственности. Данные — это определяющий фактор в нашем деле. Мы активно работаем над гоночным болидом для следующего сезона и очень рады тому, что наши данные не только полностью защищены, но и тому, что мы можем легко получить доступ к данным за прошедшие периоды в любой момент времени», — отметил Грэм Хакланд, директор по информационным технологиям в команде Williams, после начала использования решений Acronis. Дополнительную информацию о том, как гоночная команда

На изменение запросов рынка компания Acronis отреагировала созданием простых, эффективных и безопасных решений в области киберзащиты, отвечающих требованиям спортивных команд из самых разных стран. Благодаря Acronis, спортивные организации могут повысить эффективность резервного копирования, аварийного восстановления и хранения данных, а также синхронизации и обмена корпоративными файлами, используя разработанные ее специалистами решения для защиты всех данных, приложений и систем.

«Компанией Acronis разработаны решения, которые полностью соответствуют потребностям спортивных команд. Мы располагаем полным набором продуктов по пяти векторам киберзащиты (защищенность, доступность, приватность, аутентичность и безопасность — SAPAS), что дает нам возможность легко защищать все данные в локальной или облачной среде без снижения уровня безопасности или ограничения гибкости, — отметил Джон Занни, президент компании Acronis.