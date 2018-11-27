Tripp Lite представляет новую линейку компактных трехфазных ИБП для критически важного оборудования
Компания Tripp Lite, ведущий мировой производитель решений по защите электропитания, представляет на российском рынке новую трехфазную систему ИБП SmartOnline S3MX. ИБП серии S3MX мощностью от 30 кВА до 200 кВА с возможностью параллельного подключения для наращивания мощности или резервирования.
ИБП Tripp Lite линейки SmartOnline S3MX обладают высокой мощностью при компактных габаритах, отличаются простотой управления и низкими эксплуатационными расходами. ИБП идеально подходят для обеспечения бесперебойного электропитания критически важных систем в таких областях, как ИТ- и телекоммуникационные системы, центры обработки данных, корпоративные сети, системы безопасности, аварийные службы, финансовые организации, предприятия розничной торговли, транспорт, а также промышленные предприятия.
Линейка SmartOnline S3MX имеет экономичную и высокоэффективную архитектуру, которая снижает стоимость эксплуатации. КПД до 98% обеспечивает сокращение расходов предприятия на электропитание и охлаждение. Низкий коэффициент гармонических искажений на входе THDi (<3%) позволяет исключить дополнительные расходы, связанные с вынужденным завышением мощности генераторов и другого оборудования, а низкий коэффициент искажений напряжения на выходе THDv (≤ 2%) и коррекция коэффициента активной мощности повышают производительность и совместимость с разными типами нагрузки.
Большой сенсорный экран для моделей мощностью от 100 кВА с диагональю 25,4 см / 10 дюймов обеспечивает полноценное локальное управление посредством интуитивно понятного и удобного в использовании интерфейса с расширенным функционалом. Опциональная карта сетевого управления WEBCARDLX и бесплатное программное обеспечение предоставляют возможность дистанционного управления и контроля параметров посредством веб-интерфейса, SSH/telnet и SNMP, а также интеграции с широким спектром систем сетевого администрирования и платформ управления инфраструктурами ЦОД.
Серия S3MX — это компактные надежные экономичные высокоэффективные трехфазные ИБП, предназначенные для защиты критически важных систем. Серия S3MX значительно расширяет портфель решений ИБП Tripp Lite, включающий SUTX, SVTX, а также масштабируемую и модульную линейку SVX.