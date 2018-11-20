Eset добавила контентную фильтрацию в обновленную версию Safetica

Eset представила в России и СНГ новую версию решения «Офисный контроль и DLP Safetica». В продукте реализованы функции гибридной фильтрации данных и контроля каналов коммуникации, а также поддержка мультидоменной структуры.

В обновленной Safetica внедрен контентный фильтр (ранее решение поддерживало только контекстную фильтрацию). Дополнительные контентные правила обеспечивают более надежную защиту данных и минимизируют ложные срабатывания.

Новая функция «Контроль каналов» позволяет ограничить передачу конфиденциальной информации в исходящих каналах связи: электронной почте и мессенджерах (включая веб-клиенты), а также при загрузке файлов на любые сайты. Администратор сети может задавать исключения – домены безопасной зоны, где отправка вложений или загрузка файлов будет разрешена.

Новая версия Safetica поддерживает мультидоменную структуру и совместима с набором служб и приложений Office 365.

Обновленная веб-консоль WebSafetica позволяет администраторам сети тратить минимум времени на управление решением. Улучшенный интерфейс обеспечивает обзор собранных данных в удобном формате, важные события вынесены в сводную информационную панель. WebSafetica работает в любом браузере.

В новой версии Safetica оптимизировано определение конфиденциальных данных. Предусмотрены новые встроенные алгоритмы, ключевые слова и расширенные правила для регулярных выражений. Кроме того, теперь Safetica поддерживает сторонние средства для классификации конфиденциальных файлов.

В обновленной версии продукта предусмотрено также определение и категоризация программ для криптомайнинга.

«Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Safetica предотвращает запланированные и случайные утечки информации, защищает от злонамеренных действий инсайдеров и большинства рисков BYOD, решает проблемы продуктивности труда. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав Eset Technology Alliance.