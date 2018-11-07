«Норбит» автоматизировал управление клиентским сервисом в группе компаний СИМ

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») автоматизировала управление клиентским сервисом на базе решения «Норбит: CRM для автодилеров» в группе компаний СИМ – одном из крупнейших автомобильных дилеров России. Решение разработано на платформе Microsoft Dynamics CRM. Благодаря использованию CRM-решения компания СИМ смогла выстроить взаимодействие с клиентами с учетом их индивидуальных особенностей в автосалонах Москвы и Ярославля.

Специалисты «Норбит» создали единые стандарты и инструменты работы для всех участников процесса продажи и обслуживания клиентов. Это позволило собрать общую клиентскую базу, содержащую историю продаж и обращений в центр послепродажного обслуживания. Внедренная система ведет сбор информации о контактах с актуальными и потенциальными клиентами, распределяет заявки по ответственным сотрудникам, а также контролирует выполнение задач.

Сотрудники автоцентров и руководители группы компаний СИМ стали четче формировать планы по продажам, управлять перспективными сделками, контролировать качество обслуживания. В CRM также предусмотрены механизмы ведения кросс-продаж по дополнительному оборудованию, оформлению страховок и заявок на кредиты. Механизмы для управления техническим обслуживанием позволяют производить планирование звонков клиентам, регистрацию обращений и ведение истории клиентов.

CRM-решение интегрировано с корпоративной ERP-системой, в которой оформляются документы по продажам. Таким образом, стало возможным управление ключевыми бизнес-процессами на протяжении всего цикла взаимодействия с клиентом – от первого контакта до выдачи автомобиля и его последующего обслуживания.

Александр Михайлик, президент группы компаний СИМ, сказал: «Для дальнейшего развития бизнеса нужна эффективная система управления взаимоотношениями с клиентами и внедрение CRM-системы – это требование сегодняшнего времени. С помощью этого решения мы можем не только контролировать ход выполнения поставленных задач, но и более оперативно получать информацию о потребностях клиентов и предлагать соответствующие услуги».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Наш опыт автоматизации автодилеров и центров технического обслуживания, а также активная поддержка проекта со стороны топ-менеджмента группы СИМ позволили реализовать, необходимый заказчику функционал по автоматизации процессов работы с клиентами. Уверен, наше CRM-решение будет способствовать реализации планов заказчика по росту оборота и географической экспансии бизнеса».