«ДиалогНаука» создала систему защиты персональных данных в «ВТБ Медицинское страхование»

«ДиалогНаука» завершила проект по созданию системы защиты персональных данных для одной из крупнейших страховых компаний России – «ВТБ Медицинское страхование».

«ВТБ Медицинское страхование» (ВТБ МС) – крупнейшая компания федерального уровня, лидер на рынке обязательного медицинского страхования страны. ВТБ МС входит в состав страховой группы ВТБ Страхование, являющейся частью ведущей международной финансовой группы российского происхождения – группы ВТБ. Сегодня региональная сеть компании — это более 1100 офисов, расположенных в 33 субъектах Российской Федерации, а также в г. Байконуре.

ВТБ МС придает высокое значение необходимости соответствия требованиям по защите информации, в том числе персональных данных. Именно поэтому было принято решение о реализации комплексного проекта по созданию системы защиты персональных данных, который охватывал 34 территориальных объекта и включал в себя 3 основных этапа: обследование информационных систем заказчика; разработка организационно-распорядительной документации; аттестационные испытания.

На этапе обследования был осуществлен сбор и анализ информации по каждому из 34 объектов Заказчика с целью формирования требований к защите персональных данных, разработке рекомендаций по дополнению и/или корректировке организационно-распорядительной документации, а также по дооснащению и/или продлению лицензий и настройке средств защиты информации. По результатам данного этапа также была разработана Модель нарушителя и угроз безопасности персональных данных, определен необходимый уровень защищенности.

На втором этапе проекта был разработан единый комплект организационно-распорядительных документов для всех филиалов компании. Кроме этого, были разработаны типовые формы документов для использования специалистами Заказчика непосредственно на местах.

На финальном этапе проекта были выполнены работы по аттестации информационной системы персональных данных ВТБ МС. В рамках данного этапа был разработан технический паспорт, а также программа и методика испытаний, на основе которых было подготовлено соответствующее заключение и выдан аттестат соответствия.

«Защищенность информации сегодня во многом определяет степень доверия к компаниям страхового рынка. Именно поэтому мы очень ответственно подошли к выполнению комплекса работ по созданию системы защиты персональных данных "ВТБ Медицинское страхование". Мы благодарим Заказчика за оказанное нам доверие и надеемся продолжить сотрудничество в будущем», – отметил Виктор Сердюк, генеральный директор «ДиалогНаука».