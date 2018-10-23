ВТБ представил инновационные форсайт-проекты банка

Банк ВТБ на форуме FINOPOLIS 2018 представил разработанные банком новые продукты и предоставил всем участникам возможность пройти процедуру регистрации в Единой биометрической системе. За время проведения мероприятия биометрические данные (изображение лица и слепок голоса) сдали порядка 100 гостей площадки.

На Форуме ВТБ представил технологию Process Mining для автоматизации сбора и представления данных для бизнес-аналитики; рассказал о платформе «Бизнес-Коннект» - B2B портале ВТБ, интегрированным с крупнейшими международными маркетплейсами. Также ВТБ презентовал свою собственную разработку – портал корпоративного бизнеса, благодаря которому компании Группы ВТБ удастся связать в единое информационное пространство. Оно станет платформой для сотрудничества глобальных и локальных клиентских менеджеров и решит вопросы кросс-функционального взаимодействия.

На стенде банка был представлен инструмент «КАНТОР», который используется ВТБ для оценки потенциального дефолта заемщиков на основе технологий Big data, и Data Research Platform (DRP), который применяется для анализа розничных данных для задач управления кредитными рисками CRM.

На стенде презентовались форсайт-проекты банка: сервис идентификации клиентов с использованием биометрических технологий; проект по развитию продвинутой аналитики (Advanced Analytics) на основе больших данных (Big Data) для улучшения клиентского сервиса и максимизации прибыли; сервис мгновенных расчетов на основе технологии блокчейн; проект по заключению безбумажных сделок на основе технологии блокчейн; унифицированный сервис для ведения непрерывной коммуникации с клиентами 24/7.

Помимо этого ВТБ предложил участникам форума пройти VR-квест, в котором каждый гость оказывался в 2025 году, для него создавался уникальный профайл, в рамках которого пользователь должен быть пройти задания, воспользовавшись высокотехнологичными банковскими сервисами будущего.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018 прошел в Сочи с 17 по 19 октября. Проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Его посетили более 1400 участников из 37 стран, состоялось 3 пленарные дискуссии, 12 секционных дискуссий, 3 круглых стола и 7 открытых лекций.