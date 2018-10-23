«Лаборатория Касперского» приглашает на четвертый турнир кибербезопасности Capture the Flag

«Лаборатория Касперского» начала прием заявок на участие в четвертом международном турнире по индустриальной кибербезопасности Capture the Flag (CTF). Экспертам со всего мира предлагается проверить защищённость умных устройств и промышленных систем.

Ежегодный турнир CTF – это состязание, которое затрагивает различные аспекты информационной безопасности и даёт возможность проверить виртуальную среду предприятия на потенциальные уязвимости. Он объединяет самых талантливых «белых хакеров» со всего мира, чтобы предоставить им возможность решить практические задачи, используя накопленный опыт. Предполагается, что в ходе проведения турнира будут обнаружены ранее неизвестные уязвимости и векторы атак.

В этом году отборочные онлайн-туры пройдут 23 и 24 ноября, в их рамках участникам предстоит решить различные задачи, связанные с криптографией, реверс-инжинирингом, веб-уязвимостями, сетевыми протоколами и так далее. Финал CTF пройдёт на конференции Kaspersky Security Analyst Summit (SAS) в Сингапуре в апреле следующего года.

Организаторы турнира будут присуждать баллы участникам, учитывая уровень их экспертных знаний и фактическую сложность задач. Причём вознаграждение за каждый вопрос будет формироваться в режиме реального времени и меняться в зависимости от количества команд, которым удалось успешно справиться с заданием. В финал выйдут три команды с наибольшим количеством очков, их командировочные расходы и затраты на проживание возьмет на себя «Лаборатория Касперского».

«В повседневной жизни мы окружены умными устройствами и полагаемся на них всё больше. В то же время вредоносное ПО для IoT быстро растёт в количестве и дифференцируется. В этом году международный турнир может дать нам уникальное представление о кибербезопасности умных устройств. Чтобы максимизировать эффект, мы сделаем финал немного отличным от всех предыдущих. Участников ждут сюрпризы!» – отметил Владимир Дащенко, руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей Kaspersky Lab ICS CERT.

Зарегистрироваться на участие в турнире по индустриальной кибербезопасности Capture the Flag (CTF) можно на сайте ctf.kaspersky.com до 24 ноября 2018 года.