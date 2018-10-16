Zyxel запустила веб-сервис SecuReporter для мониторинга безопасности сети

Zyxel Communications запустила веб-сервис SecuReporter. Сервис представляет собой облачное решение для мониторинга и анализа безопасности сети, позволяющее не только получать детальные сведения о трафике и угрозах на основе собранных данных, но и оперативно реагировать.

«Ущерб от киберпреступлений к 2021 г. вырастет до $6 трлн в год, поэтому любая компания должна позаботиться о защите своей сети, – сказал Дин Шин (Dean Shih), старший вице-президент (AVP) Zyxel по направлению Gateway SBU. – Однако у большинства решений для отслеживания и анализа сетевого трафика такая высокая цена, что даже не все крупные корпорации могут их себе позволить».

SecuReporter – это облачный сервис SaaS (Software As A Service), поэтому для его использования не нужно тратить деньги на создание инфраструктуры и развертывание оборудования, что делает его доступным по цене. Для его внедрения не нужен выделенный сервер, что существенно снижает начальную цену решения.

SecuReporter использует весь комплекс средств анализа и составления отчетов для обработки каждого пакета данных, который попадает в сеть компании. Благодаря предоставляемой этим сервисом информации системный администратор может точно определить угрозы безопасности и задать оптимальные политики защиты для всей сети. Кроме того, корреляция данных о трафике с аналитикой поведения пользователей обеспечивает мониторинг с применением карты сети, по которой очень легко и быстро можно оценить состояние сети, охватывающей несколько площадок.

Запись и обмен данными и результатами аналитики SecuReporter можно легко осуществить с помощью настраиваемых отчетов. Эти отчеты генерируются по расписанию ежедневно, раз в неделю или в месяц и в них можно добавлять определенные пользователем названия и графики.

В дополнение к доступу с ПК к сервису через портал приложение SecuReporter выдает оповещения на мобильные устройства системных администраторов, помогая им отслеживать состояние сети, обнаруживать проблемы и кибератаки в реальном времени.

Персонал компаний сектора СМБ без проблем разберется и начнет использовать результаты аналитики SecuReporter. Если упала скорость сети, то сделав несколько щелчков мышью, администратор узнает, в чем причина проблемы (например, кто-то в сети подключился к серверу потокового видео или качает с торрентов).

С SecuReporter сервис-провайдерам легче продавать клиентам сервисы безопасности, работающие в реальном времени, а мгновенное оповещение позволяет сразу же после обнаружения угрозы предпринять необходимые меры защиты и восстановления. Гибкие настройки защиты персональных данных SecuReporter помогают обеспечить выполнение требований GDPR и других законов о защите личной информации.

SecuReporter сначала будет доступен для передовых шлюзов безопасности Zyxel серии ATP, а в течение ближайших месяцев и для всей линейки шлюзов Zyxel ZyWALL. Пользователям ZyWALL будет предоставлена возможность бесплатного ознакомительного тестирования SecuReporter в течение 30 дней либо подписка на сервис на один год с поддержкой до одной тысячи устройств на одну учетную запись.

Для начала работы следует зарегистрироваться на портале SecuReporter и активировать соответствующую лицензию на самом устройстве.

SecuReporter будет доступен для клиентов Zyxel в России с 1 ноября 2018 г., а мобильное приложение появится в первом квартале 2019 г.