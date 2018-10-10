Х5 объявила об открытии магазина-лаборатории для тестирования новых технологий

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, открыла магазин-лабораторию для быстрого технического тестирования и R&D новых технологий.

Лаборатория находится в Центральном административном округе Москвы в одном здании с магазином «Пятерочка».

«Быстрый и эффективный поиск лучших технический решений — задача, для которой мы создали магазин-лабораторию. Она оборудована всем необходимым, чтобы сотрудники могли быстро «выложить» инновации на полку в торговом зале. В рамках действующего магазина мы не только проверяем совместимость технологии с ИТ-инфраструктурой Х5, но и оцениваем впечатления клиентов. Это важно, ведь мы работаем для удобства наших покупателей. Технологии, доказавшие свою эффективность в магазине-лаборатории, легко переходят в пилотную зону — следующий этап оценки новых решений», — отметил Фабрисио Гранжа, директор по информационным технологиям X5 Retail Group.

Сегодня сотрудники лаборатории тестируют в торговом зале технологии электронных ценников, видеоаналитики, умных полок, цифровых информационных панелей и сценарии самостоятельного сканирования и оплаты покупок.

После тестирования в магазине-лаборатории новые технологии будут пилотировать в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». На этом этапе специалисты Х5 оценят их экономическую эффективность, например, влияние на увеличение продаж или на сокращение затрат. В зависимости от результатов будут приниматься решения о тиражировании на все магазины в составе торговых сетей.

«Сегодня в воронке инноваций Х5 на стадии оценки и предварительной проработки находится более 500 стартапов. Большинство новых технологий требует проверки на работоспособность и совместимость с ИТ-ландшафтом Х5. С одной стороны, в магазине-лаборатории все новые идеи теперь можно быстро проверить, с другой – мы сможем увеличить число экспериментов и "ускорить" воронку инноваций в целом», – отметил на открытии лаборатории Вадим Капустин, директор по стратегии Х5 Retail Group.