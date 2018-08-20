«СКБ Контур» выпустил бесплатный онлайн-сервис для получения банковских гарантий

«Контур.Спектр» проверит, соответствует ли организация требованиям банков, и поможет подобрать банковскую гарантию для закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615 ПП.

Сервис ориентирован на участников госзакупок. Банковская гарантия для них – один из способов обеспечить исполнение контракта. Сумма обеспечения может быть равна авансу, поэтому в крупных закупках поставщики предпочитают заручиться поддержкой банка, а не выводить деньги из оборота.

У победителя закупки есть всего несколько дней, чтобы подписать контракт и предоставить обеспечение контракта, поэтому многие банки используют онлайн-инструменты обработки заявок. «Контур.Спектр» отправляет запрос всем партнерам из числа банков, которые могут выдавать банковские гарантии для госзакупок. Это дает возможность искать лучшие условия в разных банках и даже регионах.

В первую очередь сервис анализирует организацию по параметрам банков. Скоринг строится на основе сервисов «Контур.Фокус» и «Контур.Призма». Проверка необходима, так как разные банки выдвигают к потенциальным клиентам разные требования. В результате клиент узнает вероятность получения гарантии и размер комиссии банка за ее выдачу.

Клиент получит предложения от тех банков, требованиям которых он удовлетворяет. Если заявку одобрили несколько банков, заявитель может выбрать подходящее предложение, сравнив комиссию банка и список необходимых документов. В личном кабинете «Контур.Спектра» можно отслеживать, на каком этапе рассмотрения находится заявка.

Все взаимодействие с банками проходит онлайн: отправка документов, получение предложений и собственно банковской гарантии. Ответ на запрос приходит в течении часа, а получение гарантии занимает около суток. Максимальная сумма для обеспечения контракта, которую можно получить через сервис, — 200 млн руб.

«По сути мы предлагаем клиентам личный кабинет, который поможет им проще, быстрее, понятнее получать банковские гарантии. Интеграция с "Контур.Фокусом" и "Контур.Закупками" помогает клиенту заполнять как можно меньше информации в заявке. Достаточно указать ИНН и номер закупочной процедуры, чтобы оценить возможность получения гарантии и рассчитать комиссии банков», – сказал Евгений Крымов, руководитель проекта.

В ближайших планах разработчиков – еще больше автоматизировать процедуру запроса и выдачи гарантии. Если клиент подтверждает организацию с помощью электронной подписи, сервис будет автоматически заполнять максимум данных – например, не надо указывать тендер, для которого требуется гарантия.