ОС «АЛЬТ» вошла в состав защищенной платформы для атомных электростанций

«Базальт СПО» и Московский завод «Физприбор» объявили о включении российской операционной системы «АЛЬТ» в состав защищенной цифровой платформы АСУ ТП / IIoT для АЭС и прочих объектов промышленной автоматизации.

ОС «АЛЬТ» была выбрана заводом как сертифицированная российская система с высоким уровнем надежности и неограниченной длительностью жизненного (технологического) цикла, обеспеченного разработкой на базе российского независимого репозитория «Сизиф» и мощной экосистемой разработчиков российского ПО.

«Мы благодарны заводу «Физприбор» за выбор ОС «АЛЬТ» в качестве компонента его продукции – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО». – Применение отечественной операционной системы на основе Linux в критической инфраструктуре атомной энергетики позволит обеспечить технологическую независимость ее цифровой платформы, устойчивость к сетевым атакам, высокопроизводительную работу используемых программно-аппаратных средств. В дальнейшей совместной работе с заводом мы будем опираться на свой многолетний опыт выпуска нестандартных дистрибутивов, кастомизированных под нужды крупных заказчиков».

В ходе совместной работы компании планируют развивать специализированный дистрибутив ОС «АЛЬТ» для его применения в АСУ ТП и индустриальном интернете вещей.

«Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с «Базальт СПО», которое позволит предприятию выпускать продукцию с встраиваемой отечественной операционной системой, обеспечивающей поддержку широкого класса отечественных и зарубежных аппаратных платформ, современных протоколов АСУ ТП / IoT, средств коммуникации, драйверов устройств и ПО специального назначения, – сказал Вадим Подольный, заместитель генерального директора по системной интеграции и кибербезопасности Московского завода «Физприбор». – Наши разработчики получили возможность использовать опыт партнерской экосистемы «Базальт СПО» для повышения культуры разработки и безопасности ПО «Физприбором» в рамках всех видов разрабатываемого ПО».