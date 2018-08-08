«Связной | Евросеть» обеспечит партнеров логистическими услугами

Выручка объединенной компании «Связной | Евросеть» от 3PL логистики коммерческих грузов по итогам 2017 года составила 1,6 млрд рублей. В 2018 году компания планирует увеличить ее до 2,5 млрд рублей.

Количество партнеров ритейлера сегодня достигает 50 компаний, среди которых «Мегафон», Lamoda, Ozon, Avon, «Дочки&Сыночки», Mamsy, компании-продавцы ювелирных украшений и многие другие.

На сегодняшний момент «Связной | Евросеть» отгружает более 700 тысяч единиц товара в день и покрывает географию в 1500 городов. Ежемесячно компания доставляет более 120 тысяч покупок и до конца 2018 года планирует увеличить количество доставляемых заказов до 200 тыс. штук. По итогам I полугодия 2018 года 17% заказов «Связного и Евросети» пришлось на доставку, а 83% — на самовывоз.

«После старта проекта в 2011 году компания планировала в течение трёх лет занять 10% российского рынка экспресс-доставки. Сегодня доля ритейлера на рынке логистики коммерческих грузов среди магазинов формата мобильного ритейла (до 100 м²) достигает 30%. А в течение двух лет мы планируем увеличить эту долю до 60%», — сказал директор департамента логистики в объединенной компании «Связной | Евросеть» Максим Бобков.

В планах ритейлера также запустить собственный масштабный проект курьерской доставки, который позволит доставлять заказы не только в магазины сети, но и курьером до двери покупателя. На начальном этапе этого проекта компания рассчитывает зарабатывать 200 млн рублей в год.

Курьерская доставка будет доступна для любого нового партнёра ритейлера, а пилот компания планирует запускать с текущими партнерами, которых начитывается более 50. Курьерскую доставку объединённой компании «Связной | Евросеть» будут осуществлять сотрудники ритейлера и региональные партнеры по доставке.