Schneider Electric переводит контроль предприятия в дополненную реальность

Schneider Electric представила основанное на технологии дополненной реальности решение для контроля активов промышленного предприятия – EcoStruxure Augmented Operator Advisor.

Инструмент позволяет проверить настройки, проанализировать состояние или изучить документацию на любое оборудование в режиме реального времени, обеспечивая мгновенный доступ к требуемой информации для операторов и технических специалистов. За счет этого EcoStruxure Augmented Operator Advisor помогает оптимизировать производственные процессы и сократить операционные затраты.

Новое AR-решение обладает массой преимуществ для промышленных объектов. Во-первых, оно позволяет снижать время простоя оборудования – чтобы виртуально открыть электротехнический шкаф и посмотреть состояние его содержимого, нет необходимости останавливать рабочие процессы. Во-вторых, EcoStruxure Augmented Operator Advisor позволяет оперативно настраивать аппараты и проводить их техобслуживание – нужные данные (инструкции, руководства, диаграммы и т.п.) всегда доступны оператору в приложении. В-третьих, новинка помогает избежать ошибок, вызванных человеческим фактором, а пошаговая инструкция позволит провести грамотное техническое обслуживание.

EcoStruxure Augmented Operator Advisor можно использовать в различных ситуациях. Оператор просто наводит камеру планшета или телефона с установленным приложением на оборудование и получает необходимую информацию о его работе в режиме реального времени. Интерфейс EcoStruxure Augmented Operator Advisor представляет информацию о производственных процессах используя мнемосхемы, тренды, базы данных, техническую документацию, однолинейные схемы, веб-страницы, инструкции, заметки и видео.

Архитектура EcoStruxure Augmented Operator Advisor позволяет работать с приложениями на планшетах (iOS и Android, скоро и Windows), взаимодействует с контроллерами (Schneider Electric и других производителей) и базами данных SQL.

«Инженеры, обслуживающие сложные распределенные системы, могут тратить до половины всего рабочего времени на поиск нужной информации среди разрозненных данных ПО, баз данных, журналов событий или устаревших папок с файлами», – сказал Игорь Васнихин, ведущий эксперт управления по рынку "Промышленность" компании Schneider Electric. – EcoStruxure Augmented Operator Advisor – система на базе дополненной реальности, позволяющая мгновенно получать и использовать необходимую информацию».