«Медком-МП» увеличила рентабельность после внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2»

Специалисты WiseAdvice завершили внедрение системы «1С:ERP Управление предприятием 2» в компании «Медком-МП». Система, адаптированная с учетом особенностей бизнеса поставщика медицинских расходных материалов, позволяет 150 сотрудникам компании в 23 регионах России оперативно получать детализированную оценку стоимости реализуемых товаров. Это помогло исключить из оборота низкорентабельные товары и уже в первые месяцы работы повысить прибыль на 7%.

Компания «Медком-МП» с 1995 года поставляет на госпитальный и фармацевтический рынки России более 30 групп медицинских расходных материалов ведущих мировых производителей - Ansell, Basic Medical, Mölnlycke Health Care, Helm Medical GmbH, Vogt MedicalGmbH, Pharmaplast и др. Кроме того, предприятие выпускает пластыри и готовые повязки под собственным брендом Silkofix. В структуре предприятия - три региональных дивизиона, которые включают в себя представительства в 42 городах. Клиенты компании - как системообразующие лечебно-клинические учреждения и крупнейшие аптечные сети, так и небольшие больницы и аптеки.

Ежемесячно компания выполняет около 500 заказов на оптовые поставки материалов. Чтобы поддерживать конкурентоспособность предприятию необходимо гибко управлять ассортиментом продукции, оперативно рассчитывать фактическую стоимость товаров, контролировать правильность и обоснованность стоимости заказа.

Для управления и учета в компании успешно используется система «1С:ERP Управление предприятием 2». Ранее при планировании продаж специалисты компании ориентировались на аналитические отчеты по прошлым сделкам в системе, но в них не было детализированной информации - из чего сложилась цена товара в заказе, какие косвенные расходы были в нее включены, какой была себестоимость при закупке или производстве. Данную информацию можно было найти в бухгалтерских документах, но это занимало много времени, а зачастую требовалась именно оперативная оценка. В управленческую отчетность эти данные также не попадали. Было сложно оценить рентабельность продаж, поэтому из сделки в сделку «кочевали» низкорентабельные товары.

Руководство предприятия поставило задачу дополнить типовой функционал «1С:ERP 2» механизмом распределения доходов и расходов по видам товаров и разработать детализированный аналитический отчет, отражающий структуру стоимости реализованных товаров. Для выполнения этих задач были привлечены специалисты компании WiseAdvice.

В системе реализован механизм, который позволяет автоматически распределять косвенные расходы и доходы по видам проданных товаров, а не по бухгалтерским статьям, как было ранее. Это позволяет оперативно получать детализированную отчетность о финансовом результате компании и точно оценивать рентабельность реализуемого товара. Отчетом пользуется 150 сотрудников компании.

Возможность точной оценки себестоимости и наценки реализованной продукции позволила компании исключить из ассортимента нерентабельные товары. Уже в первые месяцы использования новой системы компания смогла увеличить прибыль более чем на 7%.

Директор департамента информационных технологий «Медком-МП» Беневольский Виталий отметил: «Новыми возможностями системы пользуются 150 наших специалистов. Теперь мы имеем детальную информацию по цене каждой из позиций в нашем ассортименте. Экономические преимущества, полученные от этого, говорят сами за себя: рентабельность уже повысилась и будет повышаться, а это важно не только нам, но и нашим клиентам, использующим наши клинико-экономические модели для оптимизации своих затрат на расходные материалы».