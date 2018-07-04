«Азбука вкуса» начала тестирование разработки резидента «Сколково» в области компьютерного зрения
«Азбука вкуса», российская розничная сеть, сообщила о тестировании решения резидента ИТ-кластера фонда «Сколково» Intelligence Retail по контролю точности и скорости распознавания продуктов молочной категории с помощью технологии компьютерного зрения.
Компания планирует оценить возможность использования данного инструмента для решения проблемы отсутствия товаров на полке и контроля соблюдения планограмм.
Решение Intelligence Retail базируется на использовании технологий компьютерного зрения для распознавания товаров различных категорий с целью контроля наличия и корректности выкладки товаров в сети продаж. Система позволяет сотруднику магазина в течение 10 секунд получить информацию по наличию ассортимента и соблюдению стандартов выкладки.
Максим Морозов, генеральный директор Intelligence Retail, сказал: «Мы приветствуем решение компании "Азбука вкуса" запустить проект по повышению эффективности контроля за соблюдением планограмм. «Азбука вкуса» всегда открыта инновациям и обладает одним из самых высоких стандартов качества обслуживания покупателей».
Георгий Михайлов, директор по инновациям компании «Азбука вкуса», сказал: «Использование технологий компьютерного зрения для контроля за выкладкой в магазинах несет в себе высокий потенциал для дальнейшего развития. Мы ожидаем, что решение Intelligence Retail позволит сократить трудозатраты на контроль выкладки и повысить доступность товаров для покупателей».
Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для Retail & FMCG ИТ-кластера фонда «Сколково», отметила: «Гарантированное наличие любимого товара на полке магазина повысит удовлетворенность покупателей и откроет новый пласт данных для анализа спроса на те или иные товары. Применение машинного зрения от Intelligence Retail для автоматизации операций – первый шаг в роботизации магазина и создания "ритейла будущего"».