Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам

В «Сбербанк Онлайн» появились два пенсионных интернет-сервиса государственных услуг, подготовленных совместно с Пенсионным фондом России. Полностью цифровые сервисы позволяют получать пенсионные услуги без визитов в отделение банка, ПФР и МФЦ.

Первый сервис — перевод получения пенсии на счет в Сбербанке. Он позволит пенсионерам в несколько кликов перенести получение пенсии в Сбербанк без визита в Пенсионный фонд.

Второй сервис — получение выписки из индивидуального лицевого счета ПФР. Выписка поможет понять, какой у клиента трудовой стаж, его текущие пенсионные накопления и в какой управляющей компании они находятся. Это позволит пользователю оценить ситуацию и учитывать ее в планах на будущее.

«Доступ к госуслугам, который мы предлагаем нашим клиентам, отражает идеи, заложенные в нашу Стратегию-2020, — отметил президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф. — Пенсионные услуги — только начало, мы приложим все усилия для того, чтобы наши клиенты смогли получать различные государственные услуги через каналы Сбербанка».

«Для многих россиян Пенсионный фонд является электронным ведомством, поскольку мы не только перевели все свои ключевые госуслуги в электронную форму, но и предоставляем их в такой форме большинству граждан, — сказал председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. — Рады, что теперь наши сервисы будут доступны пользователям "Сбербанка Онлайн" в привычном для них интерфейсе».

Запущенные сервисы доступны в разделе «Прочее – Пенсионные программы» веб-версии Сбербанк Онлайн и вкладке «Платежи» мобильного приложения. На данный момент электронными пенсионными услугами могут воспользоваться клиенты Среднерусского территориального банка Сбербанка.

Сбербанк совместно с Пенсионным Фондом России готовит к запуску еще ряд сервисов, включая онлайн-оформление, получение и использование материнского капитала.