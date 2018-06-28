«Лаборатория Касперского»: более половины российских пользователей не защищают мобильные устройства паролем

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 17% российских пользователей никак не защищают свои мобильные устройства, и более половины (58%) не ставят на них пароль. Это означает, что люди рискуют сделать ценные данные, хранящиеся на смартфонах, планшетах и некоторых других гаджетах, доступными для всех, в том числе злоумышленников.

Сегодня многие пользователи для всех онлайн-активностей задействуют мобильные устройства. Так, 71% респондентов регулярно выходят в сеть со смартфона, а 35% – с планшета.

По данным экспертов «Лаборатории Касперского», более трети (41%) респондентов используют смартфоны для совершения операций онлайн-банкинга. Это означает, что в случае взлома или потери устройства злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной финансовой информации пользователя. Кроме того, 57% опрошенных регулярно заходят со смартфонов в свои аккаунты электронной почты, и 59% – в социальные сети.

При этом наличие критически важных сведений на мобильных устройствах необязательно побуждает людей становиться сознательными и ответственными в вопросах кибербезопасности. Только 30% опрошенных пользователей создают резервные копии данных, хранящихся на мобильных гаджетах, 21% используют функцию «Антивор» и 11% шифруют файлы и папки во избежание несанкционированного доступа к ним.

«Сегодня мобильные устройства – неотъемлемая часть жизни многих людей, которые хранят на них свои конфиденциальные данные. Поэтому зачастую смартфоны, планшеты, нетбуки и другие аналогичные гаджеты становятся привлекательной мишенью для киберпреступников. Только в 2017 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала 42,7 миллиона атак вредоносного мобильного ПО, что на 2,7 миллиона превышает показатель за предыдущий год. Поэтому надёжная защита мобильных устройств крайне необходима современным пользователям», – отметил Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

У «Лаборатории Касперского» есть решение Kaspersky Internet Security для Android. Оно предназначено для защиты мобильных устройств и обеспечивает безопасность личных данных, автоматически проверяя все приложения и файлы, блокируя подозрительные веб-сайты и опасные ссылки в сообщениях.