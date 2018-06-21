Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО

Naumen, российский разработчик программных решений для бизнеса и органов государственной власти, выпустил новую версию российского программного продукта Naumen Service Desk для управления ИТ, сервисными процессами и автоматизации объединенных центров обслуживания (ОЦО). Релиз 4.9 включает редизайн интерфейса, улучшенные функции и настройки, а также инструменты для повышения качества работы пользователей: встроенное bpm-приложение, портал, усовершенствованный мобильный клиент и еще более 300 изменений и дополнений.

Проведенным изменениям предшествовало детальное изучение потребностей клиентов и анализ их пожеланий к развитию ИТ-системы. В частности, сделан акцент на расширении границ использования платформы для решения задач, находящихся за рамками ИТ – автоматизация процессов HR, АХО, создание на базе системы объединенных центров обслуживания и др.

Ключевое нововведение – редизайн интерфейсных компонентов. Два режима отображения новой темы интерфейса помогают настроить комфортную веб-среду и удобно работать с любыми объемами данных на экране.

В Naumen Service Desk 4.9 появилось встроенное bpm-приложение. Оно предназначено для визуализации бизнес-процессов при помощи BPM-схем и диаграмм. Теперь легко можно просматривать сценарии процессов, различные объекты и связи между ними.

Также в версии 4.9 реализована возможность подключения портала самообслуживания. Веб-портал позволяет создать в едином интерфейсе простой и продуктивный канал взаимодействия с потребителями услуг в режиме 24 х 7. Портал содержит продуманную структуру экранов, основанную на наиболее популярных сценариях, функцию регистрации обращений пользователей, а также доступ к материалам Базы знаний для самостоятельного решения типовых проблем.

Сделан акцент на развитии мобильного клиента: добавлена возможность создания запросов, улучшен механизм смены статусов, включены новые опции при работе с комментариями, организован вывод на карточки объектов важной связанной информации. Эти и другие улучшения позволяют еще проще настраивать систему под свои требования, оперативно управлять процессами и выполнять самые разные задачи через мобильное приложение.

Обновленная версия содержит ряд изменений, которые облегчают взаимодействие с инструментами и настройками в ITSM-системе. Реализованы модальные формы для быстрого создания объектов. Подключен новый WYSIWYG-редактор Froala, который за счет широкого набора функций повышает качество и скорость работы с текстом, кодом и др. элементами. Добавлен механизм, при помощи которого легко вставлять ссылки на объекты, статьи Базы знаний, упоминать сотрудников и т.д. при работе с форматируемым текстом.

Проведены доработки по защите Naumen Service Desk 4.9 от внешних угроз, увеличению надежности и безопасности платформы.

«При развитии платформы всегда стараемся отталкиваться от актуальных задач наших заказчиков. Реализация новых функций и инструментов призвана повысить удобство работы пользователей в ИТ-системе, легкость ее настройки и адаптации процессов с учетом специфики бизнеса, – сказал Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания, Naumen. – Кроме того, модернизируя ITSM-систему, мы не забываем опираться на мировые стандарты и практики. Так, Naumen Service Desk в очередной раз в мае этого года подтвердил сертификацию PinkVERIFY по 9 процессам на соответствие требованиям ITIL v.2011».