«Яндекс.Браузер» научился экономить энергию

В «Яндекс.Браузере» появился режим энергосбережения. В нем браузер потребляет меньше ресурсов, позволяя ноутбуку дольше работать без подзарядки, чтобы пользователь успел досмотреть фильм или дописать письмо.

«Яндекс.Браузер» начинает экономить ресурсы, когда компьютер отключается от электросети. Он выключает анимацию фона и интерфейса; обновляет картинку на экране не 60, а 30 раз в секунду; ограничивает активность фоновых вкладок; старается использовать видеокарту, а не центральный процессор для обработки видео и ищет другие возможности сократить потребление энергии. С «Яндекс.Браузером» в режиме энергосбережения компьютер проработает дольше: выигрыш во времени может достигать 30%.

«Батарея всегда разряжается некстати. Только найдешь интересную статью или разговоришься с кем-нибудь по видеосвязи — приходится искать розетку. Теперь такое будет случаться реже, — сказал руководитель десктопного "Яндекс.Браузера" Роман Иванов. — Однако и в режиме энергосбережения это все тот же браузер: он открывает сайты, показывает видеоролики и заботится о безопасности пользователей».

При тестировании ноутбук с «Яндекс.Браузером» в режиме энергосбережения проработал дольше, чем с другими популярными браузерами. Специальная программа на ноутбуке имитировала действия пользователей — открывала вкладки, листала страницы, запускала видеоролики. При этом измерялось время, за которое разряжается батарея. Тестовая программа была разработана в «Яндексе», однако ее исходный код открыт, поэтому любой желающий может проверить программу или повторить исследование.

«Яндекс.Браузер» был запущен в 2012 г. По данным «Яндекс.Радара», это второй по популярности браузер в России и первый среди альтернативных браузеров на мобильных устройствах. Примерно 40% пользователей браузера запускают его на ноутбуках.