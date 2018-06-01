«Яндекс» открывает магазин и музей

«Яндекс» объявил об открытии в московском офисе «магазина и музея Яндекса».

В офисе «Яндекса» часто бывают гости. Приезжают ребята из «Яндекс.Лицея», приходят на конференции и семинары коллеги из других компаний — а бывает, сотрудники компании приводят на экскурсию целый школьный класс.

Магазин и музей — часть «Яндекса». Он работает целый день, а чтобы попасть внутрь, не нужен пропуск.

Внутри все устроено так же, как в рабочих пространствах «Яндекса». Есть стена с самополивающимися живыми растениями, мягкие пуфики, как в переговорках, и даже маленькая кухня с кофе, чаем и сладостями — такие кухни в «Яндексе» размещаются на каждом этаже, и на внутреннем сленге их называют кофепоинтами.

В магазине продаются вещи с атрибутикой «Яндекса»: блокноты, значки, футболки, толстовки, рюкзаки. Компания не заказывает готовые образцы из каталогов, сотрудники придумывают изделия сами. Пару раз залили клавиатуру кофе — появилась кружка-непроливайка с присоской. Попали под дождь с ноутбуком — сделали непромокаемый чехол-дождевик. Постоянно протираем экран телефона краем одежды —выпустим футболки с тканью-микрофиброй.

Все товары тестируются на сотрудниках компании. Они же составляют эскизы, запрашивают образцы ткани, отшивают на заказ несколько вариантов модели и носят их сами, чтобы выбрать самый удобный — он и поступает в производство.

В магазине можно будет купить «Яндекс.Станцию». Когда она поступит в продажу, у неё появится отдельная зона — там можно будет рассмотреть устройство со всех сторон, пощупать и опробовать в деле. Чтобы первым узнать о начале продаж, можно оставить адрес на сайте Станции.

В «Яндекс» нам необязательно приходить именно за покупками. Вторая и самая важная часть — музей. В нём собраны вещи, связанные с историей «Яндекса», работает выставка старых компьютеров. Её составили совместными усилиями: что-то принесли сотрудники, а что-то предоставили коллекционеры.

Не все компьютеры непосредственно связаны с «Яндексом» — многим из них гораздо больше лет, чем компании. Это живая история вычислительной техники: любую машину можно включить и запустить на ней игру или другую программу.

В экспозиции выставлены популярные в свое время «Спектрум» и «Микроша». Есть и более редкие образцы: рабочая станция «Беста-88» на базе Unix — совместная разработка московского завода ЗИЛ и НИИСИ. Или «Электроника-60» — на таком компьютере в 1984 году сотрудник вычислительного центра Академии наук СССР Алексей Леонидович Пажитнов написал первую версию «Тетриса».

В музее выставлено порядка тридцати компьютеров. Их описания и истории мы собрали на отдельном сайте.

«Магазин и музей Яндекса» открыт ежедневно с 10 до 22 часов. Он находится на станции метро «Парк культуры» по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.