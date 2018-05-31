В России может появиться «облачная» электронная подпись

Сбербанк и Фонд «Сколково», центр компетенции по нормативному регулированию программы «Цифровая экономика РФ», разработали законопроект об облачной электронной подписи, выдаваемой и верифицируемой дистанционно.

Соответствующий законопроект одобрили эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» на заседании, которое прошло 30 мая на площадке Минэкономразвития РФ.

Согласно законопроекту, удостоверяющие центры вправе вручать сертификаты ключа проверки электронной подписи или наделять третьих лиц полномочиями по вручению сертификатов ключа проверки электронных подписей. При этом необходимо установить личность получателя сертификата, в том числе без личного присутствия с помощью единой системы идентификации и аутентификации, а также единой биометрической системы.

Аккредитованные удостоверяющие центры в законопроекте предлагается наделить правом осуществлять хранение ключа электронной подписи по поручению владельца квалификационного сертификата, обеспечивая его защиту от несанкционированного использования.

Положениями законопроекта предполагается установить требования к финансовому обеспечению ответственности аккредитованного удостоверяющего центра, осуществляющего хранение ключей электронной подписи.

«Введение дополнительных сервисов, повышение удобства использования государственных услуг и услуг организаций – неотъемлемая часть развития цифровой экономики в России. И облачная электронная подпись как раз является одним из инструментов для выполнения этих задач. Одобрение соответствующего законопроекта выполнено в рамках реализации плана по нормативному регулированию программы "Цифровая экономика РФ"», – сказал руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.

Одобренный экспертами рабочей группы законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение в Правительство РФ.