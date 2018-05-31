Philips и «Сколтех» объединяют усилия для развития медицины будущего

Philips и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательских работ на международной конференции для технологических предпринимателей Startup Village. В рамках партнерства планируется привлекать лучших молодых ученых «Сколтеха» к проектам научно-исследовательской лаборатории Philips в «Сколково». Соответствующие соглашение было подписано между Максимом Кузнецовым, генеральным директором Philips в России и СНГ, и Александром Кулешовым, ректором Сколковского института науки и технологий.

Благодаря сотрудничеству лучшим студентам «Сколтеха» представится возможность пройти 1,5 годовую оплачиваемую стажировку в лаборатории Philips в «Сколково» – части глобальной научно-исследовательской сети Philips Research. Студенты смогут получить практический опыт работы в научной экосистеме Philips и применить накопленные знания для решения актуальных задач в сфере здравоохранения. Научная работа лаборатории сосредоточена на проведении исследований по следующим направлениям в здравоохранении: машинное обучение, анализ и обработка данных различной природы, прогнозная аналитика, рекомендательные системы. В рамках своих дипломных работ они получат возможность заняться такими проектами, как разработка алгоритмов глубинного обучения для сегментации изображений гистопатологии тканей, сегментация медицинских изображений с помощью нейронных сетей, реконструкция КТ-изображений в МРТ и др. Результаты научно-исследовательских проектов будут положены в основу дипломных работ студентов.

«Сколтех – это инновационный международный исследовательский университет нового поколения, в котором созданы оптимальные условия для проведения научных разработок на высоком уровне, параллельно с обучением инновационной деятельности. Проекты наших сотрудников, аспирантов и студентов имеют колоссальный потенциал для решения ключевых научных и технологических задач как в России, так и во всем мире, – отметил Максим Федоров, профессор, Директор Центра "Сколтеха" по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных. – Мы рады сотрудничеству с Philips, поскольку медицинские и ИТ-решения компании получают признание и широко используются в работе лечебных учреждений по всему миру. Наше партнерство позволит студентам "Сколтеха" получить практический опыт работы над проектами в сфере здравоохранения и внести свой вклад в разработку передовых медицинских технологий».

«Научное сотрудничество и развитие цифрового здравоохранения в России – один из приоритетов в деятельности компании Philips. Именно поэтому мы хотим привлечь к проектам нашей научно-исследовательской лаборатории в "Сколково" лучшие умы "Сколтеха", – отмечает Максим Кузнецов, генеральный директор компании Philips в России СНГ. – Партнерство со Сколтехом, исследовательским университетом мирового уровня, дает серьезный импульс развитию инноваций в сфере здравоохранения в России. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет способствовать привлечению, формированию и удержанию молодых талантов и позволит преумножить достижения в области медицины и охраны здоровья».