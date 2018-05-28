ТТК и система «Город» реализовали онлайн-сервис оплаты услуг

«Транстелеком» (ТТК) объявил о том, что абоненты оператора теперь могут оплачивать услуги ЖКХ и совершать другие регулярные онлайн-платежи из Личного кабинета. Это стало возможным благодаря реализации совместного проекта с Федеральной Системой «Город» (ФСГ).

Онлайн-сервис ФСГ позволяет совершать быструю оплату около 4000 услуг от поставщиков на всей территории РФ: ЖКХ, детские сады, связь, кредиты банков, налоги, заказы сетевых компаний, онлайн-игры и многое другое. Осуществить платежи можно с помощью карт Visa, Mastercard, Maestro и «Мир» любого банка РФ.

В Личном кабинете ТТК абоненты могут получить оперативную информацию о наличии и сумме задолженностей по выбранным услугам в режиме онлайн и значительно экономить время на посещение пунктов приема платежей. Дополнительно для удобства пользователей Личного кабинета предусмотрена возможность сохранения шаблонов платежей во вкладке «Мои услуги», что позволит в следующий раз ускорить оплату и провести ее буквально в два клика.

В Личном кабинете доступна возможность оплаты всех жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории России. Услуга «Оплата ЖКХ – РФ» предоставляется благодаря интеграции со справочниками Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Для простоты поиска услуга «Оплата ЖКХ – РФ» выводится в Личном кабинете при поиске по адресу. Также услугу можно найти по наименованию, начав вводить одно или несколько ключевых слов наименования услуги. Сведения о факте оплаты услуги передаются поставщикам коммунальных услуг ежедневно. Квитанции об оплате всегда можно посмотреть и распечатать, перейдя во вкладку «История оплат» Личного кабинета.

«Наши абоненты уже привыкли быстро и удобно оплачивать услуги связи из Личного кабинета, следить за балансом, настраивать при необходимости «Автоплатеж». Возможность в рамках «одного окна» оплатить и другие услуги, которыми они пользуются регулярно, - отличное дополнение к функционалу, - сказал Алексей Ноздрин, советник Президента по коммерческой деятельности компании «Транстелеком». – Наш совместный проект с Системой «Город» - очередной шаг к повышению качества сервиса для наших абонентов».

«Ежегодно объем онлайн-платежей, совершаемых российскими пользователями, увеличивается в среднем на 20%, а электронная оплата за товары и услуги становится неотъемлемой частью клиентского опыта. Поэтому вопрос предоставления сервиса онлайн-оплаты массовых платежей поставщиками услуг в ближайшем будущем станет отраслевым стандартом. Система «Город» рада предложить технологические возможности своего универсального и динамично развивающегося инструмента онлайн-оплат, аккумулирующего разноплановые, популярные и уникальные услуги и товары для оплаты», – отметил Михаил Поломошнов, исполнительный директор Федеральной Системы «Город».