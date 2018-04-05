«Сетевая Академия Ланит» представила систему дистанционного обучения для Роспотребнадзора

Учебный центр «Сетевая Академия Ланит» (входит в группу компаний «Ланит») выступил в качестве консультанта при создании системы дистанционного обучения и повышения квалификации сотрудников Роспотребнадзора в области защиты прав потребителей финансовых услуг. Система создана в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

«Сетевая Академия» проанализировала имеющиеся у Роспотребнадзора технологии для организации обучения и предложила использовать в качестве платформы для системы дистанционного обучения программное обеспечение «Электронный учебник», в состав которого входит платформа Active Textbook.

«Сетевая Академия» помогла Роспотребнадзору выбрать и настроить программную платформу, а также подготовила учебные материалы по тематике защиты прав потребителей финансовых услуг. Совместно с заказчиком учебный центр провел огромную работу по созданию и актуализации контента: были учтены значительные изменения законодательства в области финансовых услуг и финансовых институтов, которые произошли в 2015 – 2016 годах.

Юлия Шикова, директор учебного центра «Сетевая Академия Ланит», отметила: «Создание системы дистанционного обучения в сфере, далекой от информационных технологий, является для нас привычной задачей, – у нас за плечами проекты для пользователей ЕМИАС, общественных наблюдателей за ЕГЭ и многие другие. Накопленный опыт позволяет выстроить процессы разработки учебников так, что их тематика не имеет решающего значения. Содержанием занимаются привлеченные эксперты, а мы внедряем технологии и дирижируем оркестром. На выходе получается кроссплатформенный продукт с интересным наполнением».

В результате проекта «Сетевая Академия Ланит» создала 5 дистанционных учебных курсов суммарным объемом 78 академических часов. Кроме того, учебный центр подготовил и разместил в системе более 100 информационных, справочных и вспомогательных материалов.

В рамках пилотного проекта квалификацию в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг повысили более 1 000 сотрудников территориальных управлений и консультационных центров Роспотребнадзора из всех регионов России. Таким образом, система дистанционного обучения и все учебные материалы были успешно апробированы.

На протяжении всего периода внедрения и тестирования системы учебный центр оказывал методическую и техническую поддержку специалистам Роспотребнадзора, отвечающим за повышение квалификации. На очных семинарах представители «Сетевой Академии Ланит» учили их дальнейшей разработке, актуализации учебного контента и организации процесса обучения своими силами.