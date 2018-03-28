Начались российские продажи смартфона LG K9. Цена

LG Electronics сообщила о поступлении в продажу новой модели среднего ценового сегмента LG K9. Новинка является частью К-серии 2017, все модели которые обладают передовыми технологиями камеры и удобными пользовательскими функциями.

Модель LG K9 оснащена 5-дюймовым HD-дисплеем с технологией On-cell Touch, которая обеспечивает превосходное качество изображения, а благодаря компактному корпусу всеми функциями смартфона комфортно управлять одной рукой.

Основная 8 МП камера LG K9 поможет запечатлеть лучшие моменты жизни. Популярная функция «Съемка в одно касание» получила признание у пользователей, больше не нужно терять мгновения на наведение фокуса и запуска съемки, все осуществляется одним единственным касанием. Благодаря автоматической функции подавления шумов получается четкая фотография даже в условиях слабого освещения. С режимом HDR фотографии получатся яркими и контрастными.

Полюбившиеся пользователям функции «Автоселфи», «Съемка по жесту руки», «Виртуальная вспышка» сохранены в LG K9, благодаря чему делать селфи просто и удобно.

Возможности 4-ядерного процессора обеспечат решение необходимых задач в течение дня, аккумулятор 2500 мАч — надежную работу смартфона.

Смартфон содержит 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 с частотой 1.3 ГГц (MSM8909) и работает под управлением Android 7.1.2. Nougat.

Дисплей IPS диагональю 5,0 дюймов имеет разрешение HD (1280 x 720), также имеется 16 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной памяти, поддержка карт памяти: Micro SD до 2 ТБ.

Рекомендованная розничная цена LG K9 составляет 9 990 руб.