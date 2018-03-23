Cloud4Y предоставил «Остеомеду» облачную инфраструктуру на базе стека технологий VMware

Cloud4Y, корпоративный облачный провайдер, предоставил «Остеомеду», производителю иплантов и инструментов для травматологии и ортопедии, облачную инфраструктуру на базе стека технологий VMware.

При использовании облака Cloud4Y по модели IaaS клиенту предоставляется программно-определяемый дата-центр (vЦОД), конфигурируемый в соответствии с потребностями заказчика на основе платформы VMware vSphere.

Для оперативного системного администрирования – добавления и удаления виртуальных серверов, развертывания сетей, создания и применения политик распределенного брандмауэра, настройки балансировщика и прочего, клиент может использовать портал самообслуживания VMware vCloud Director 9.0 с интерфейсом на базе HTML5.

Серверное и сетевое оборудование Cloud4Y располагается в сети дата-центров TIER III, объединенных оптическим кольцом с дублированием каналов связи. Техническая поддержка осуществляется персоналом в режиме 24х7х365. В совокупности это и другие организационно-технические меры позволяют гарантировать клиентам уровень доступности не ниже 99,982% в месяц с юридическими и финансовыми гарантиями в SLA.