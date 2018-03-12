«Яндекс.Браузер» усилил защиту от майнинга

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Браузер» научился автоматически находить и блокировать майнинговые скрипты. Это мини-программы, которые встраиваются в сайты и позволяют своим создателям тайно использовать вычислительные ресурсы посетителей для добычи криптовалют. Сайты со скриптами внешне не вызывают подозрений, но, пока человек их просматривает, его компьютер или смартфон участвуют в майнинговых вычислениях. Из-за этого возрастает нагрузка на центральный процессор: устройство начинает работать медленно, потребляет много энергии и перегревается.

«Майнинг через браузер крайне негативно влияет на систему пользователя, - отметил руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов. - Потенциально майнеры могут захватить до ста процентов мощности каждого процессорного ядра. При этом в диспетчере задач «Яндекс.Браузера» нагрузка на ЦПУ может даже превышать 100%, так как в этом случае показатели для каждого ядра суммируются».

«Яндекс.Браузер» анализирует, насколько загружен процессор во время просмотра сайтов. Возросшая нагрузка - сигнал, что на сайт могли добавить майнинговый скрипт. Если проверка подтвердит наличие скрипта, «Браузер» его заблокирует.

Защищать пользователей от майнинга «Яндекс.Браузер» начал в ноябре 2017 года. Тогда команда составила список скриптов, которые применяют майнеры, и научила Браузер их блокировать. Новые скрипты появляются практически каждую неделю, поэтому список нужно постоянно пополнять. Теперь Браузер делает это автоматически - путем анализа нагрузки на центральный процессор пользователя. Такой подход позволяет реагировать на появление новых скриптов максимально быстро.

Усиленная защита от майнинга с сегодняшнего дня доступна в «Яндекс.Браузере» на всех платформах: как на компьютерах, так и на мобильных устройствах на базе iOS и Android.

«Яндекс.Браузер» был запущен в 2012 году. По данным «Яндекс.Радара», у россиян это второй по популярности компьютерный браузер и первый среди альтернативных браузеров на мобильных устройствах. Встроенная в Браузер технология Протект оберегает пользователей от всевозможных опасностей, с которыми можно столкнуться в интернете. Она проверяет сайты и файлы на вирусы, блокирует страницы мошенников, защищает пароли и данные банковских карт.