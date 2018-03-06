«Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии

Вендор СХД компания «Рэйдикс» заключает партнерское соглашение с индонезийским поставщиком ИТ-решений компанией «Адхиматратама». Индонезийский партнер с головным офисом в Джакарте включил систему хранения данных под управлением ПО RAIDIX в свое портфолио и представил новое программно-определяемое решение широкому кругу потенциальных клиентов, включая местные государственные структуры и правоохранительные органы.

Системный интегратор «Адхиматратама» предоставляет широкий спектр технологий и услуг: системные приложения, разработка ПО, спутниковые сети, мультимедиа-решения, системы мониторинга, СХД и др. В сфере интересов компании – комплексные инфраструктурные решения, видеонаблюдение, виртуализация и другие проектные компетенции.

Учитывая нужды конечных заказчиков на локальных рынках, «Рэйдикс» предоставляет партнерам возможность регулировать стоимость конечного решения на стадии проектирования, включать в состав системы только необходимые компоненты и создавать гибкие решения, соразмерные задачам каждой конкретной организации. В ряду преимуществ «Рэйдикс» для партнерского канала – динамичная система скидок, программа защиты сделок, выделение совместных маркетинговых фондов и высокая маржинальность решения.

С технической точки зрения, решение на базе ПО RAIDIX демонстрирует высокую неснижаемую производительность и доступность данных , предоставляет заказчику интегрированную технологию «готового кластера» (cluster-in-a-box), удовлетворяет требованиям индустрии и обеспечивает надежную конфигурацию хранения при невысокой стоимости владения .

Следуя общемировой тенденции, индонезийский рынок хранения данных демонстрирует уверенный ежегодный прирост на уровне 15–20%, при этом гибкие программно-определяемые решения, позволяющие расширять существующую инфраструктуру по требованию, продолжают укреплять свои позиции на рынке.

Как профессиональные сегменты, так и корпоративный сектор нуждаются в рентабельных решениях без привязки к конкретному оборудованию. Технология RAIDIX призвана решить как проблему масштабирования, так и общую для многих предприятий проблему управления разрозненными аппаратными комплексами от различных производителей.

Среди крупных внедрений RAIDIX в Юго-Восточной Азии стоит отметить поставку СХД на вьетнамский завод Seoul Semiconductors, в администрации южнокорейских мегаполисов Йонъин и Кванмен и др. Индонезийский партнер «Рэйдикс» планируют запустить продажи новой универсальной линейки СХД в 3–4 квартале этого года и продемонстрировать высокие результаты решения как при последовательных нагрузках, характерных для видеонаблюдения и видеопроизводства, так и при случайных нагрузках в корпоративном секторе, HPC и сфере больших данных.