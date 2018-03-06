Honeywell представила систему оперативного мониторинга безопасности персонала

Honeywell объявила о выпуске нового решения для оперативного мониторинга безопасности персонала промышленных объектов и удаленных площадок. Новый продукт под названием Personal Gas Safety, включенный в пакет решений Honeywell Connected Plant Skills Insight, помогает защитить персонал и ускорить принятие ответных мер в случае опасных утечек или травм.

Носимые газовые детекторы в составе продукта контролируют наличие газов, опасных излучений и пыли и тесно интегрированы с распределенной системой управления Honeywell Experion Process Knowledge System (PKS). В случае опасных воздействий, несчастных случаев или подачи сигналов тревоги сотрудниками операторы в диспетчерской в реальном времени получают точную информацию о ситуации. Кроме того, группы обеспечения безопасности могут использовать мощные встроенные в Experion PKS инструменты для детального изучения тенденций, составления отчетов и анализа данных газовых детекторов, чтобы обеспечить безопасное функционирование объекта.

«Мониторинг безопасности персонала и принятие надлежащих мер при возникновении чрезвычайных ситуаций являются первоочередными задачами производственных предприятий, — сказал Эдриан Филдинг (Adrian Fielding), директор по маркетингу направления интегрированных средств защиты в подразделении "Промышленная автоматизация" корпорации Honeywell. — Персональные газовые детекторы в реальном времени передают операторам в диспетчерской информацию о положении дел на местах, помогая улучшить контроль над текущими условиями и избежать потенциально опасных для жизни ситуаций. Кроме того, они вселяют в сотрудников уверенность в том, что в случае необходимости помощь придет быстро».

С помощью носимых газовых детекторов система Personal Gas Safety собирает и передает информацию о важных аварийных сигналах, состоянии датчиков и их калибровке, а также идентификационные данные сотрудников и сведения об их местонахождении. Детекторы оснащены тревожной кнопкой на случай аварийных ситуаций, а также датчиком для автоматического оповещения о несчастном случае. Важные аварийные сигналы от детекторов выводятся на мониторы в диспетчерской вместе с информацией о местонахождении и состоянии сотрудников, что помогает операторам более быстро и скоординировано реагировать на ситуацию.

«Это решение интегрировано в систему управления Experion PKS, поэтому операторы могут анализировать данные и предпринимать упреждающие действия для повышения уровня безопасности, — отметил Тони Даунз (Tony Downes), международный консультант по безопасности технологических процессов в подразделении Honeywell "Промышленная автоматизация". — Они могут обнаружить и остановить незначительные утечки газа, взять на заметку не отвечающие требованиям или неисправные газовые детекторы для их дальнейшего вывода из эксплуатации. Новое решение позволяет быстрее составлять отчеты о безопасности для соблюдения нормативных требований и снижать затраты на техническое обслуживание. Благодаря Personal Gas Safety теперь имеется прямая связь между профессиональными знаниями персонала и эффективностью завода, что способствует повышению производительности и безопасности».

Решение Personal Gas Safety можно адаптировать к конкретным рабочим средам и рискам с помощью настраиваемых оповещений и уведомлений, передаваемых по электронной почте или с помощью средств обмена текстовыми сообщениями. Оно также помогает выявлять опасные зоны и небольшие утечки газа, повышать эффективность анализа и прогнозирования в области промышленной гигиены и более точно оценивать последствия инцидентов. Данное предложение предназначено для заказчиков в нефтегазовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.