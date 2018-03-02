Smart IDReader внедрен в образовательном проекте «Актион-МЦФЭР»

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» (НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР») завершило проект по внедрению технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader. На базе продукта компании Smart Engines разработан внутренний сервис обработки изображений паспортов РФ, СНИЛС, водительских удостоверений и документов с машиночитамой зоной MRZ.

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» входит в медиахолдинг «Актион-МЦФЭР», которая выпускает 112 печатных и электронных профессиональных изданий, 17 справочных систем, 23 онлайн-сервиса и более 70 дистанционных курсов. Слушателями дистанционных курсах компании являются 120 тысяч специалистов - бухгалтеров, юристов, кадровиков, финансистов, управленцев, сотрудников образовательных, медицинских и государственных учреждений.

Smart IDReader интегрирована с информационной системой, в которой ведется подготовка и учет заключенных договоров на оказание услуг по дистанционному обучению. Теперь при их оформлении сотрудникам «Актион-МЦФЭР» не нужно вводить вручную данные разворота второй и третьей страниц паспорта РФ. Все сканы автоматически распознаются, а распознанные данные сохраняются в системе и используются при заполнении шаблонов договоров и сопутствующих документов.

Руководитель Высшей школы Главбуха НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» медиагруппы «Актион-МЦФЭР» Надежда Иванова отметила: «С помощью Smart IDReader мы хотим упростить и ускорить процесс заключения договоров, а также исключить ошибки ручного ввода. Сейчас у нас есть внутренний сервис по распознаванию, который мы буквально за 1 день можем подключить для обработки удостоверяющих документов в других наших процессах и услугах».