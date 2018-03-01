«Ростелеком» установил системы видеонаблюдения за выборами Президента РФ в Московской области

«Ростелеком» завершил монтаж систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК) в Центральном федеральном округе. Специалисты компании установили 8 842 комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами, из которых 2 242 ¬– в Московской области. В каждый комплект входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф. «Ростелеком» назначено Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года.

Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально новой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установил в местах голосования и подсчета голосов компактные IP-камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.

Александр Абрамков, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома», отметил: «В последний день зимы «Ростелеком» завершил установку в Центральном федеральном округе систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ. В общей сложности наши специалисты установили на избирательных участках более семнадцати с половиной тысяч видеокамер. Каждая IP-камера оснащена флеш-накопителем га 64 Гб, что позволяет ей вести запись даже в случае аварийного отключения связи. Видеопоток одновременно записывается в память устройства и транслируются в Центры обработки данных. Все камеры установлены с таким расчётом, чтобы обеспечить максимальный угол обзора, но не нарушить тайны голосования».

Видеонаблюдение на избирательных участках будет работать с 8:00 18 марта 2018 года и до момента, пока участковая избирательная комиссия не подпишет протокол об итогах голосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не зачитает все его строки. В территориальных же избирательных комиссиях трансляция начнется после окончания голосования, то есть в 20:00 18 марта 2018 года, чтобы можно было проконтролировать процесс приема протоколов от УИК.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тыс. УИК и ТИК. Для сотрудников Центральной избирательной комиссии, Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов и гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.