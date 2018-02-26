ТАСС внедрит отечественное программное обеспечение «МойОфис»

Информационное агентство ТАСС объявило о начале проекта по переходу на отечественные программные разработки. Первым сотрудникам центрального административного аппарата информагентства установлено отечественное офисное приложение «МойОфис Стандартный», разработанное компанией «Новые облачные технологии».

Департамент информационных технологий ТАСС на протяжении десяти месяцев пилотировал продукты «МойОфис» и изучал сценарии для максимального применения их в работе. Первым решением из реестра отечественного ПО, которое уже внедряется в агентстве, станет полнофункциональный набор настольных приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами в популярных операционных системах – «МойОфис Стандартный».

«Приказом Министерства массовых коммуникаций и связи РФ утвержден план импортозамещения программного обеспечения. Наше агентство, заинтересованное в инновационных отечественных решениях, уже включилось в реализацию этого плана, – сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. – Нам важна безопасность наших данных и уверенность в том, что мы всегда сможем не зависеть от некоммерческих рисков. На следующих этапах совместно с разработчиками мы ставим себе задачу внедрить в ТАСС широкий набор отечественных программных продуктов», – отметил Сергей Михайлов.

Генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров отметил: «Продукты МойОфис изначально разрабатывались для удовлетворения всех актуальных потребностей пользователей – в разработке функциональности продуктов мы ориентируемся на результаты предварительных пилотных проектов. Все это вкупе с дополнительной сертификацией позволяет нам предоставлять удобные защищенные сервисы для работы крупных корпоративных и государственных структур, в том числе с большим потоком обрабатываемых документов, как, например, в ТАСС. Мы гордимся тем, что решение нашей компании оценили в ТАСС».

«МойОфис Стандартный» – это набор офисных приложений для работы на различных устройствах, обладающий всеми необходимыми свойствами и возможностями современных редакторов документов. Кроме того, в него добавлена возможность использования корпоративных шаблонов. Другие продукты МойОфис, которые будут рассмотрены для применения в ТАСС на следующих этапах, включают защищенные облачные версии, позволяющие использовать в ежедневной работе мобильность, совместное редактирование, безопасные сервисы внутренних коммуникаций на базе бизнес-процессов по созданию документов.

В состав «МойОфис Стандартный» включен свободный шрифтовой набор XO_Fonts, разработанный компанией «Новые облачные технологии». XO_Fonts совместим со всеми популярными шрифтами и создан как альтернатива коммерческим шрифтам, его использование позволяет российским компаниям и ведомствам оформлять документы в соответствии с рекомендациями Росархива и ГОСТ.