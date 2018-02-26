«Ангстрем» разработал 95 типов новых силовых транзисторов

Специалисты «Ангстрема» в ходе осуществления опытно-конструкторской работы «Сила-И8» разработали 95 типов силовых транзисторов средней и большой мощности. Эти изделия заменяют более 1000 иностранных аналогов. Работа выполнялась по заданию Минпромторга в рамках государственной программы импортозамещения. «Ангстрем» уже готов принимать заказы на серийное производство и отгрузку новых транзисторов.

На сегодня всего несколько стран в мире обладают компетенцией по выпуску микроэлектроники, способной функционировать в экстремальных условиях. В 2015 году Минпромторг России объявил ряд конкурсов на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Самым масштабным ОКРом стала работа «Сила-И8», которая предполагал создание 95 типов транзисторов широкого назначения. Специалистам «Ангстрема» предстояло разработать целую серию мощных быстродействующих n- и p- канальных МОП (метал-оксид-полупроводник) транзисторов в металлопластмассовых и герметичных металлокерамических корпусах, которые заменят импортные аналоги.

В декабре 2017 года заказчику были сданы все изделия, предусмотренные заданием: n-канальные транзисторы в металлопластмассовых корпусах закрывает ряд от 30 В до 1500 В; p-канальные транзисторы в металлопластмассовых корпусах от -30 В до -200 В; n-канальные транзисторы в металлокерамических корпусах от 30 В до 900 В; p-канальные транзисторы в металлокерамических корпусах от -30 В до -200 В.

Транзисторы выполнены по трем технологиям: LOW CHARGE, TRENCH и LOW CHARGE Space.

Область применения новых транзисторов настолько широка, что позволяет говорить о масштабной замене иностранной ЭКБ: системы автоматики, системы управления электронных приводов, драйверы, коммутаторы, источники питания. Одной из самых перспективных областей использования новых транзисторов являются системы управления автомобильного транспорта, в том числе электрического и роботизированного.

Директор центра микроэлектроники – главный конструктор «Ангстрема» Павел Машевич отметил: «Это была очень сложная работа. В короткий период времени нам предстояло разработать, выпустить тестовые образцы, а затем сдать почти сто изделий заказчику. Мы справились, что говорит о нашей возможности и дальше создавать и выпускать современные электронные комплектующие для отечественной промышленности. Мы уже сейчас готовы заменить импортную силовую электронику на железных дорогах, в ЖКХ и в автомобилестроении».

Одновременно с ОКРом «Сила-И8» в 2015 году «Ангстрем» выиграл право выполнить ещё две работы: «Сила-14» (сдана в 2017 году) и «Сила-16» (сдача в 2018 году).

«Ангстрем» ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения. За последние три года было обновлено порядка 20% продукции предприятия из 2000 наименований.