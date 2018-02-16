«Ростелеком» устранит цифровое неравенство в 196 населенных пунктах Ростовской области

Соглашение о совместной деятельности в сфере развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов было подписано на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«На Дону исключительно благоприятные условия для развития современной телекоминфраструктуры, государственных информационных систем, коммуникаций и ИТ-инфраструктуры органов государственной власти. Мы работаем в тесной связке с правительством Ростовской области, многие вопросы из данного соглашения мы обсуждали с Василием Голубевым во время нашей деловой встречи в декабре прошлого года», - сказал Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

«Ростелеком» намерен активно решать проблему «цифрового неравенства» в регионе: соглашением определены 196 населенных пунктов, на территории которых должны быть установлены точки доступа к сети интернет. Кроме того, компания планирует подключить по «оптике» более 250 лечебно-профилактических учреждений области, объединить оптоволокном многофункциональные центры, обеспечить бесперебойной связью стадионы, спортивные объекты, гостиницы и иные инфраструктурные объекты чемпионата мира по футболу.