«Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе

«Талмер» завершила строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе для компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил современный и надежный дата-центр, максимально приближенный к стандартам Tier3.

Главной целью проекта стало развертывание на площадке заказчика полномасштабного ЦОД «под ключ».

В рамках проектных работ специалисты «Талмер» осуществили установку всей необходимой инженерной инфраструктуры. Система электроснабжения с многократным резервированием позволяет производить автоматическое переключение нагрузки на централизованный источник бесперебойного питания с последующим вводом дизель-генераторной установки. Системы кондиционирования и управления микроклиматом построены на базе прецизионного оборудования Liebert компании Vertiv (Emerson Network Power). Комплексную безопасность в дата-центре обеспечивает система интеллектуального доступа в помещения и к оборудованию. Помимо этого, в дата-центре установлены системы интегрированного видеонаблюдения и автоматического газового пожаротушения.

Применение концепции «холодных коридоров» позволило использовать оборудование высокой плотности вычислений и разместить в ЦОД энергоемкие серверы класса Hi-End.

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) позволяет контролировать работу всей инженерной инфраструктуры ЦОД. Автоматизированное управление параметрами микроклимата и состояния оборудования значительно сокращает эксплуатационные затраты и повышает безотказность работы.

Общая площадь нового ЦОД более 300 кв. м. Комплекс помещений ЦОД включает в себя: диспетчерскую, телекоммуникационную серверную, помещение серверной с двумя модулями «холодный коридор» для размещения стандартного серверного оборудования. Модульность конструкции ЦОД позволяет масштабировать его емкость. Максимальное энергопотребление оборудования, размещенного в ЦОД, может достигать 0,4 МВт.

В ходе реализации проекта дополнительно было смонтировано более 5 км волоконно-оптических линий связи, до 4 км силовых кабелей электропитания, полностью заменена питающая комплектная трансформаторная подстанция на новую, в два раза более мощную. Обновлены все силовые вводы и установлены щиты удаленного управления (телемеханика).

«Предпосылками к созданию ЦОД были сразу несколько проектов, требовавших обеспечения ИТ-инфраструктурой самого высокого уровня, - отметил директор по информационным технологиям УК «Металлоинвест» Олег Головко. - Это полномасштабное внедрение Программы проектов на базе SAP 4/HANA, развертывание многофункционального центра обслуживания и организация нового офиса управляющей компании «Металлоинвест» (оба в Старом Осколе). Новый ЦОД также будет использоваться Оскольским электрометаллургическим комбинатом (ОЭМК) и обеспечивать потребности многих других централизованных информационных систем компании. Высококвалифицированная работа специалистов компании «Талмер» позволила реализовать проект в кратчайшие сроки и создать максимально эффективную инженерную инфраструктуру для нашего ЦОД».

«Развитие информационной инфраструктуры неотъемлемая часть стратегии современных компаний. Без надежных ИТ-механизмов сегодня невозможно представить деятельность предприятия. Реализованный нами ЦОД полностью отвечает текущим бизнес-требованиям компании «Металлоинвест». Силами наших специалистов мы осуществили полный цикл разработки ЦОД от проектирования до ввода в опытную эксплуатацию. В ходе реализации проекта мы использовали самые передовые разработки в области инженерных систем», - отметил Алексей Белов, генеральный директор компании «Талмер».