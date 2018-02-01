«Лаборатория Касперского» поможет разработать российский солнцемобиль

«Лаборатория Касперского» поддержала создателей первого российского солнцемобиля — транспортного средства, работающего исключительно на солнечной энергии. Проектом занимается команда Polytech Solar Team из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Автомобиль называется SOL, работа над ним началась весной 2016 года. В 2017 году проект поддержало Министерство промышленности и торговли России, а среди ближайших целей команды — участие в крупнейших мировых чемпионатах American Solar Challenge 2018 и World Solar Challenge 2019. Протяженность маршрутов каждой из этих гонок составляет около 3 тысяч километров.

Корпус автомобиля состоит из композитного материала, который используется в ракетостроении и космическом производстве. Благодаря этому общий вес конструкции не превышает 200 кг, при этом SOL сможет развивать скорость до 150 км/ч. Энергию автомобиль будет получать благодаря солнечным панелям общей площадью 4 кв. м.

«Политехнический университет давно занимается научной деятельностью и разработками в области новых и альтернативных источников энергии. То, что первый российский солнцемобиль создается именно студентами Политеха, говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Я рад, что «Лаборатория Касперского» поддержала наших студентов. Уверен, что это сотрудничество не только поможет ребятам достичь их целей, но и поспособствует технологическому прорыву в российской промышленности», — отметил Андрей Рудской, ректор СПбПУ.

«В этом проекте сошлись почти все темы и интересы, которые разделяет наша компания. Тут и будущее, и новейшие технологии, и путешествия, и даже в каком-то роде безопасность. Машины сегодня – это многочисленные компьютеры с колесами и моторами, поэтому, конечно, мы думаем, как сделать транспорт будущего защищенным от кибератак. Мы с радостью поддержали команду Политеха и желаем им успехов в этом заслуживающем всяческого уважения деле», — отметил Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

В портфолио «Лаборатории Касперского» есть несколько проектов, связанных с автомобилями. Компания с 2010 года спонсирует команду Формулы-1 Scuderia Ferrari, а с 2013 года обеспечивает безопасность всех IT-систем концерна Ferrari. В 2017 году «Лаборатория Касперского» стала спонсором DS Virgin Racing, участвующей в чемпионате Формулы Е, классе автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Кроме того, компания разрабатывает безопасную платформу для автомобилей. В сентябре 2017 года в рамках форума New Mobility World / IAA во Франкфурте «Лаборатория Касперского» и компания AVL представили прототип модуля безопасного соединения (Secure Communication Unit – SCU), который обеспечит защиту всех коммуникаций между различными компонентами, а также самим автомобилем и внешней инфраструктурой.