Acer начала российские продажи изогнутого монитора CZ350CK. Цена

Acer объявила о старте продаж в России монитора Acer CZ350CK, который сочетает в себе современные технологии и главные тенденции года: сверхвысокое разрешение, синхронизацию развертки AMD FreeSync и изогнутый экран.

Экран CZ350CK имеет изгиб радиусом 1800 мм – изображение буквально окружает пользователя со всех сторон, создавая ощущение погружения. Взаимодействие с контентом на изогнутом дисплее становится более естественным, потому что картинка охватывает даже периферическое зрение. Взгляд в любую точку монитора всегда будет практически перпендикулярным, а значит пользователь сможет насладиться изображением на всей площади экрана без искажений.

В монитор установлена одна из лучших матриц Acer с диагональю 35 дюймов, соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 точек. Матрица VA с углами обзора 178° охватывает 100% пространства sRGB, максимально реалистично отображая цвета на экране. Расширенная гамма гарантирует, что на фотографиях и видео будут видны только естественные оттенки.

Ширина дисплея позволяет с комфортом смотреть кинофильмы, растянутые на всю площадь экрана без черных полос letter-box. Большинство современных фильмов снимают именно в таком соотношении сторон, а потому CZ350CK походит для комфортного просмотра кино лучше, чем большинство современных мониторов с соотношением 16:9.

Ультраширокий экран и полный цветовой охват sRGB делают монитор отличным выбором не только для развлечений, но и для серьезной работы – на огромном пространстве с большим удобством можно разместить элементы интерфейса профессиональных приложений обработки фото, видео, дизайна и других задач.

Реалистичность изображения благодаря широкому обзору поднимет ощущения от игр на новую высоту. Визуальное пространство Acer CZ350CK размерами сравнимо с многомониторной конфигурацией, но при этом избавлено от стыков, разрывающих картинку на несколько частей.

Acer CZ350CK получил технологию синхронизации развертки экрана AMD FreeSync – монитор подстраивает частоту обновления соответственно частоте кадров в играх, избавляя динамичное изображение в играх от разрывов.

В каких бы условиях не пришлось работать с Acer CZ350CK – под светом офисных ламп или рядом с окном, – антибликовое покрытие ComfyView избавит дисплей от досаждающих бликов и отражений. Технология Acer Flicker-less сводит на нет мерцание подсветки при любой яркости, предотвращая утомление, головокружение и расфокусировку зрения.

Для специалистов, которым приходится смотреть на экран монитора весь день, разработана технология Acer BlueLightShield, снижающая интенсивность света в синей части спектра, тем самым уменьшая нагрузку на глаза. Особенно важно использовать BlueLightShield тем, кто предпочитает работать за компьютером ночью при выключенном свете. Им поможет и возможности снизить яркость на 15% от номинальной в условиях малой освещенности.

Монитор Acer CZ350CK поступил в продажу в российские розничные сети. Рекомендованная цена составляет 49 990 руб.