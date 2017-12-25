Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay

Банк «Восточный» объявил о том, что держатели кредитных и дебетовых карт Visa банка получили возможность совершать бесконтактные платежи с помощью платежного сервиса Android Pay.

Система бесконтактных платежей позволяет привязать обычную банковскую карту к приложению и использовать сервис для оплаты товаров и услуг в магазинах или в интернете. Также с его помощью можно платить в приложениях на мобильных устройствах (например, Uber и т.п.).

Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом Android Pay, необходимо скачать приложение из Google Play и зарегистрировать в нем карту банка «Восточный». При этом телефон или другое устройство клиента обязательно должны поддерживать технологию NFC – ближней бесконтактной связи.

«Развитие современных дистанционных сервисов банковского обслуживания является стратегической целью банка «Восточный». Совсем недавно мы запустили сервис Samsung Pay и вот теперь рады предложить нашим клиентам – владельцам гаджетов на основе Android – возможность совершать оплату бесконтактным способом», – отметил директор электронного бизнеса банка «Восточный» Алексей Казаков.

Сервис Android Pay поддерживается на гаджетах на базе операционной системы Android 4.4 и выше, также им могут воспользоваться владельцы «умных» часов с системой Android Wear.

Какие-либо комиссии за пользование сервисом Android Pay с пользователей не взимаются.