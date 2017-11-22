«Норбит» запустила программу стажировки молодых специалистов

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») сообщила о запуске новой стажерской программы для студентов последних курсов и выпускников технических вузов. Компания будет готовить специалистов по двум направлениям – консультантов по внедрению и программистов.

Стажировка в «Норбит» предусматривает широкое взаимодействие с ведущими специалистами компании, внутреннюю программу развития, прозрачную схему роста, а также обучение и сертификацию по продуктам. Компания предлагает стажерам гибкий график работы (20-40 часов в неделю) и официальное оформление по ТК РФ. Все условия программы направлены на то, чтобы в течение 3-5 лет вырастить эксперта в своей области, который будет успешно работать в компании и развиваться в области ИТ-технологий.

«Норбит» предлагает студентам последних курсов пройти практику сроком от 1 до 3 месяцев. Практиканты смогут решать учебные задачи, участвовать в экспериментальных проектах и применить теоретические знания на практике, а по результатам получить официальные документы для предоставления в вуз – отзыв наставника и фирменный сертификат.

В 2018 году «Норбит» планирует пополнить свой состав более 40 стажерами в Москве и регионах. Новая программа продлится в течение следующего года и будет варьироваться в зависимости от кадровой потребности компании.

Дмитрий Рыбаков, заместитель руководителя департамента SAP, отметил: «Моя карьера в «Норбит» началась после окончания МГТУ «Станкин» в 2006 году. Стажерская программа оправдала мои ожидания – за 10 лет я прошел путь от ассистента консультанта до руководителя департамента CRM. В 2012 году я стал заместителем директора департамента SAP. Уверен, что новая программа поможет молодым специалистам стать профессионалами, востребованными на ИТ-рынке».

«Норбит» имеет большой опыт сотрудничества со студентами и выпускниками и для их привлечения использует различные каналы коммуникации, в том числе дни вакансий в технических вузах. Недавно компания презентовала свои возможности на выставке работодателей «Начало Карьеры-2017. Осень» в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Виктория Александрова, HR-директор компании «Норбит», сказала: «Наша компания неоднократно подтверждала статус одного из самых надежных работодателей России, в том числе становилась второй в рейтинге Hewitt Associates. Стажировка в «Норбит» позволяет начинающим специалистам приобрести необходимые навыки для успешного старта карьеры в современной ИТ-компании. С начала 2017 года мы привлекли более 40 стажеров и готовы расширять свой кадровый резерв».