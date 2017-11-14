IBM представила новое поколение технологий FlashSystem

IBM объявила о значительных достижениях в разработке флеш-хранилищ и программного обеспечения, которые позволят существенно снизить стоимость хранения данных и усовершенствовать решения для гибридных и частных облачных сред.

Новый массив FlashSystem может хранить больше информации в тех же габаритах и позволяет снизить стоимость хранения данных более чем в 2 раза. Новая версия ПО Spectrum Virtualize упрощает миграцию данных в облачные среды и аварийное восстановление из них. Новое ПО, которое позволяет использовать как собственные хранилища IBM, так и сторонние решения совместно с контейнерными средами Docker и Kubernetes. Пилотная версия ПО IBM Spectrum Control Storage Insights Foundation, которое объединяет хранилища данных с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения. Это ПО позволяет собирать метаданные и диагностическую информацию для оптимизации производительности, используемой емкости и безопасности инфраструктуры хранения данных

«Компании испытывают потребность в трансформации существующий инфраструктуры хранения данных из пассивного центра затрат в ключевой элемент модернизации и развития их бизнеса. По нашему мнению, только те предприятия, которые масштабно анализируют и используют данные, смогут достичь этой цели, – отметил Эд Уолш, генеральный директор подразделения систем хранения данных и программно определяемой инфраструктуры IBM. – Чтобы помочь заказчикам достичь этих результатов, мы анонсируем новое поколение флеш-систем. Эти системы позволят существенно снизить стоимость хранения и, в то же время обеспечат непрерывную доступность данных как локально, так и в облачных средах для более качественной поддержки реализации бизнес-стратегии заказчиков».

«Этот объявление подчеркивает, что IBM, среди всего прочего, обладает эффективной стратегией развития технологии FlashCore, – сказал Эрик Бюрдженер, директор по исследованиям в области хранения компании IDC. – Технологии FlashCore нового поколения, включая высокоплотную среду 3D TLC NAND и аппаратно ускоряемое сжатие и шифрование, расширяют возможности новых флеш-массивов IBM. Они обеспечивают более высокую плотность инфраструктуры и доступность хранимых данных при лучшем соотношении цена-качество».

Новые функции флеш-систем IBM и ПО IBM Spectrum Storage будут доступны в четвертом квартале.