«Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS

«Инфотекс» сообщила о выпуске новой версии системы обнаружения вторжений (СОВ) ViPNet IDS HS 1.2.

Новая версия поддерживает протокол syslog, благодаря чему собранные данные могут передаваться в различные SIEM-системы и в программно-аппаратный комплекс ViPNet TIAS, предназначенный для анализа событий информационной безопасности из различных источников.

ViPNet IDS HS 1.2 интегрирована с продуктом ViPNet StateWatcher, позволяющим наблюдать за состоянием средств защиты информации и элементов инфраструктуры сети. Реализована также интеграция со службой каталогов Active Directory. Эта возможность позволяет упростить ввод СОВ в эксплуатацию – пользователи могут автоматически импортировать организационную структуру компьютеров, а также их имена и сотрудников, за которыми закреплены компьютеры.

Еще в новую версию ViPNet IDS HS были добавлены возможность детализации событий и рекомендации по дальнейшим действиям, а также разработан агент для операционных систем Astra Linux (релиз «Смоленск», версия 1.5) и Debian 8.

Продукт ViPNet IDS HS — система обнаружения вторжений, разработанная компанией «Инфотекс» для мониторинга и обработки событий внутри хоста. В системе ViPNet IDS HS используется сигнатурный и эвристический методы анализа атак на основе правил и сигнатур, разработанных в России.

ViPNet IDS HS позволяет наблюдать за всем, что происходит в операционной системе: файловой или сетевой активностью, изменениями в реестре, процессах или логах. По результатам наблюдения система выявляет атаки и незамедлительно оповещает об этом администратора. Централизованное управление агентами, настройками и группами правил на хостах позволяет оперативно реагировать на события безопасности в сети.

Благодаря эвристическому анализу система ViPNet IDS HS способна обнаружить новейшие атаки, для которых еще не было написано антивирусных сигнатур. Кроме того, СОВ на хосте может фиксировать сетевые атаки, которые не видны сетевым IDS – например, атаки в зашифрованном трафике.

Планируется сертификация новой версии ViPNet IDS HS в рамках инспекционного контроля. Получение сертификата ожидается в I квартале 2018 года.