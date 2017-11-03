«Амтел-Сервис» построила систему видеоотображения для Минобороны

«Амтел-Сервис» запустила в эксплуатацию систему видеоотображения по заказу «Воентелеком» для нужд Министерства обороны РФ. Об этом CNews рассказали в пресс-службе компании.

Поставленные комплекты видеоотображения обеспечивают коммутацию видео и аудио сигналов под управлением оператора, а также вывод этих сигналов на системы отображения и воспроизведения. В состав комплектов входят 55-дюймовые LED-панели, размещенные на регулируемых мобильных стойках, акустическое, коммутационное аудио/видео оборудование, сенсорная панель управления. Все поставленное оборудование прошло спецпроверку на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну.

Управление режимами работы системы видеоотображения осуществляется при помощи сенсорной панели управления, находящейся на рабочем месте оператора. Реализованная специалистами «Амтел-Сервис» программа управления содержит готовые сценарии вывода, обеспечивающие быстрый перевод в режимы «мультидисплей» или «видеостена», выбор источника AV-сигналов – подключенного из локальной сети или удаленного. Запрограммированные сценарии дополняет ручное управление отображением, звуком и прочими настройками.

К каждому комплекту видеоотображения разработан полный комплект эксплуатационно-технической документации, выполненной в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 «Правила выполнения эксплуатационных документов». Руководство пользователя детально описывает состав и функциональные характеристики элементов системы, работу интерфейса управления, а также правила эксплуатации и технического обслуживания элементов каждого комплекта.

Также, в рамках договора в обязанности «Амтел-Сервис» входит расширенное гарантийное обслуживание всего оборудования поставленной системы – сроком на 3 года. Для осуществления оперативного ремонта и восстановления оборудования, в случае возникновения данных инцидентов, создан склад запасных частей, размещенный в Москве.

«С технической точки зрения для нас данный проект является типовым, мы занимаемся решением подобных задач ежедневно. Хотелось бы отметить комфортное и продуктивное взаимодействие с командой заказчика, задействованного в проекте, гибкость и оперативность в решении организационных и технических вопросов, что, безусловно, отразилось на результате и сроке выполнения поставленной перед нами задачи», – отметил Денис Трубников, директор по развитию бизнеса «Амтел-Сервис».«Ключевой составляющей успешного проекта для нас является правильный выбор ИТ-партнеров для выполнения интеграционных и сервисных задач. Важным является не только глубокая экспертиза компании и ее специалистов, но также грамотное управление проектом и гибкость проектной команды, как в техническом плане, так и во взаимодействии», – комментирует Михаил Рыгалин, руководитель проекта отдела реализации комплексных и системных проектов «Воентелеком».